135 معتقلًا وتشديدا أمنيا واسعا.. ماذا يحدث في شوارع فرنسا؟

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال 135 شخصًا في أنحاء البلاد، السبت، بالتزامن مع تصاعد الإجراءات الأمنية لمواجهة الاحتجاجات والاضطرابات، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع في مدينة ليون، وقررت تمديد حظر التجول الليلي المفروض على القاصرين غير المصحوبين بذويهم في عدد من المدن.

ونقلت قناة «BFMTV» الفرنسية عن وزير الداخلية لوران نونيز قوله إن عدد المعتقلين بلغ 135 شخصًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، الموافق 11 صباحًا بتوقيت جرينتش.

تمديد حظر التجول في مدن فرنسية

وقررت السلطات تمديد حظر التجول الليلي، الذي فرض في وقت سابق بمدن ليل ودينان ودواي وواتيني، حتى صباح الاثنين، مع توسيع نطاقه ليشمل مارلي وفالنسيان، وفقًا لمرسوم صادر عن المحافظة.

وتشمل القيود مناطق محددة، بينها أجزاء واسعة من وسط مدينة ليل، وتحظر وجود القاصرين غير المصحوبين بذويهم في الأماكن العامة من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا.

الغاز المسيل للدموع في ليون

وفي مدينة ليون، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع ضم نحو 150 شخصًا بالقرب من جامعة ليون 3، بحسب «BFMTV».

واستمر التجمع، الذي شارك فيه عدد كبير من الشباب، نحو 20 دقيقة، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريق المشاركين، فيما وصفته السلطات بأنه مسيرة غير مصرح بها.

كما فرضت السلطات حظرًا على المظاهرات في مناطق عدة من ليون، مستندة إلى مخاوف من وقوع اضطرابات إضافية.

إصابات في غرونوبل وتشديد الإجراءات الأمنية

وفي غرونوبل، أدى تحرك أشخاص حاولوا إغلاق الطريق السريع A480 إلى تصادم بين مركبتين، أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، وفقًا لما أوردته القناة الفرنسية.

وفي العاصمة باريس، نفذت الشرطة 635 عملية تفتيش أمني بهدف منع اضطرابات محتملة، وضبطت عددًا من الأدوات والمعدات، من بينها سكين وجلاخة زاوية وأقنعة مزودة بمرشحات ونظارات للغوص.

كما رفضت السلطات طلبات لتنظيم مظاهرات في مونبلييه ونانسي وكاين وأنسي.

وفي مدينة نيس، أُلقي القبض على نحو 10 أشخاص بحلول منتصف النهار، للاشتباه في حيازة أدوات قتالية ومعدات وقائية، بحسب «BFMTV».