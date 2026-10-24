وزير الري يبحث مع ممثلي جامعة كولون للعلوم التطبيقية ومبادرة "iWater" الألمانية التعاون في مجالات البحث العلمي

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور لارس ريبه والدكتور حسن أبوالنجا ممثلي جامعة كولون للعلوم التطبيقية ومبادرة "iWater" الألمانية، تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي التطبيقي والابتكار وبناء القدرات في قطاع المياه.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري، اليوم /السبت/، قبيل انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، المقرر عقده خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الحالي، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين جامعة كولون والجامعات المصرية، ومن بينها جامعتي عين شمس والمنصورة، من خلال مبادرة "iWater" وبرامج الدراسات العليا في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.



وتناول اللقاء مقترح تطوير المبادرة إلى مركز مصري ألماني للابتكار، يربط الجامعات والمؤسسات البحثية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، ويدعم تبادل المعرفة وتطوير حلول عملية للتحديات المائية.



وأكد الوزير أهمية ربط البرامج الأكاديمية والتدريبية والبحث العلمي بأولويات الوزارة ومستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.0)، خاصة في مجالات التحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، مع تعزيز استفادة مهندسي الوزارة وباحثيها من فرص التأهيل والتدريب، وتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع.

وأشار سويلم إلى أهمية الاستناد إلى قائمة أولويات الوزارة في إعداد مقترحات محددة للمشروعات المشتركة، توضح الأهداف وأدوار الشركاء والنتائج المتوقعة، تمهيدا لبحث فرص حشد التمويل بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المانحة والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية.

وتم خلال اللقاء، مناقشة دور البحث العلمي في تعزيز الترابط بين المياه والمناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، وبحث فرص التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال.



وشدد وزير الري على أهمية استكمال التنسيق الفني مع الجهات المختصة بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه لبلورة مجالات التعاون ذات الأولوية، والاستفادة من أسبوع القاهرة للمياه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات.