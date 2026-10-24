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الرماية وحدائق الأهرام.. موعد افتتاح أولى مراحل مترو الهرم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الرماية وحدائق الأهرام.. موعد افتتاح أولى مراحل مترو الهرم

مترو الهرم
مترو الهرم
قسم الخدمي

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن الموعد الرسمي لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع مترو الهرم، والتي تعد شرياناً حيوياً جديداً يربط بين قطاعات واسعة من محافظة الجيزة ضمن خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". 

​موعد الافتتاح ونطاق المرحلة الأولى

و​من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع رسميًا في نهاية عام 2027. 

مواعيد المترو الجديدة

وتمتد هذه المرحلة الحيوية بدءًا من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة، لتغطي مسافة مهمة تخدم الكثافة السكانية العالية والمناطق الحيوية في محافظة الجيزة. 

​تفاصيل ومحطات المرحلة الأولى

و​تضم هذه المرحلة 12 محطة رئيسية تم تصميمها وتوزيعها بعناية لتغطي أبرز الميادين والمعالم السياحية والخدمية، وهي كالتالي: 

  • ​حدائق الأشجار 
  • ​حدائق الأهرام 
  • ​النصر 
أسعار اشتراكات المترو 2026
  • ​المتحف المصري الكبير 
  • ​ميدان الرماية 
  • ​الأهرام 
  • ​المريوطية 
  • ​العريش 
  • ​المطبعة 
  • ​الطالبية 
  • ​مدكور 
  • ​المساحة 

​أهمية المشروع القومي

وظائف المترو

و​يأتي هذا المشروع العملاق كجزء أساسي من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، وتسهيل حركة الانتقال للمواطنين والزائرين، لا سيما مع ربطه المباشر بأحد أهم صروح الثقافة والحضارة العالمية وهو المتحف المصري الكبير، مما يسهم في تنشيط حركة السياحة وخدمة زوار المنطقة الأثرية بالهرم بكل سهولة ويسر.

​«سكك حديد مصر» تعلن تشغيل قطارات إضافية واستثنائية لخدمة الركاب بين طنطا ومحافظات الدلتا

وكانت ​أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خطة تشغيل خاصة تتضمن تسيير رحلات خصوصية واستثنائية إضافية، وتعديل مواعيد بعض القطارات؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد على حركة السفر من وإلى مدينة طنطا، واستيعاب كثافة الركاب خلال يومي الخميس والجمعة (الموافقين 22 و23 أكتوبر 2026).

اشتراك مترو الأنفاق

و​تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وتسهيل التنقل بين محافظات الوجه البحري ودعم خطوط الحركة خلال أيام الذروة.

​أولاً: الرحلات المخصوصة الجديدة (تهوية ديناميكية)

و​تتضمن الخطة تشغيل عدداً من القطارات المخصوصة الجديدة خلال يومي 22 و23 أكتوبر 2026 وفق المواعيد التالية:

  • ​القطار رقم 3001 (القاهرة / طنطا): يعمل يوم 22 أكتوبر فقط؛ حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:30 ويصل طنطا الساعة 18:50.
  • ​القطار رقم 3003 (طنطا / الإسكندرية): يعمل يوم 23 أكتوبر فقط؛ حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 09:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:00.
مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك
  • ​القطار رقم 1117 (طنطا / الزقازيق): يعمل يوم 23 أكتوبر فقط؛ يقوم من طنطا الساعة 02:00 ويصل الزقازيق الساعة 03:50.
  • ​القطار رقم 1118 (الزقازيق / طنطا): يعمل يوم 23 أكتوبر فقط؛ يقوم من الزقازيق الساعة 04:55 ويصل طنطا الساعة 06:35.
  • ​القطار رقم 1119 (طنطا / المنصورة): يعمل يوم 23 أكتوبر فقط؛ يقوم من طنطا الساعة 03:00 ويصل المنصورة الساعة 04:30.
  • ​القطار رقم 1120 (المصورة / طنطا): يعمل يوم 23 أكتوبر فقط؛ يقوم من المنصورة الساعة 06:45 ويصل طنطا الساعة 08:15.

​ثانياً: التشغيل الاستثنائي ليون الجمعة

​قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات التي اعتادت التوقف عن العمل يوم الجمعة، وذلك بشكل استثنائي يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 طبقاً لجداولها الحالية، وتشمل:

مواعيد المترو في رمضان 2026
  • ​قطارات (2 / 31) تهوية ديناميكية: الإسكندرية / القاهرة والعكس.
  • ​قطارات (227 / 230) ركاب: طنطا / الزقازيق والعكس.
  • ​القطار رقم (297) إكسبريس: طنطا / المنصورة.
  • ​القطار رقم (48) ركاب: المنصورة / طنطا.
  • ​قطارات (540 / 545) ركاب: طنطا / منوف / القاهرة والعكس.
  • ​قطارات (465 / 466) ركاب: طنطا / قلين / دمنهور والعكس.
مترو الهرم حدائق الأهرام مترو الرماية مترو الأنفاق مترو المتحف الكبير العريش المطبعة مترو المريوطية هيئة الأنفاق

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