500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 تراجعًا ملحوظًا في سوق الصاغة، مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6275 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 5379 جنيهًا، وسط ضغوط متزايدة على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتوقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وجاء التراجع المحلي بالتزامن مع انخفاض الذهب عالميًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.1%، بعدما سجلت الأوقية أدنى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر، في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام وتصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم والسياسة النقدية للبنوك المركزية.



أسعار الذهب اليوم السبت 24 أكتوبر في مصر

سجلت أسعار الذهب في سوق الصاغة المستويات التالية، وفقًا لآخر التحديثات الواردة:

سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7171 جنيهًا.

نحو 7171 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 6275 جنيهًا.

نحو 6275 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5379 جنيهًا.

نحو 5379 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 14: نحو 4200 جنيه.

نحو 4200 جنيه. سعر الجنيه الذهب: نحو 50 ألفًا و200 جنيه.

وتعكس هذه الأسعار التراجع الذي شهدته السوق خلال الفترة الأخيرة، مع تأثر التسعير المحلي بحركة الأوقية العالمية وتطورات سعر صرف الدولار، فيما قد تختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية من محل صاغة إلى آخر وفقًا للمصنعية والرسوم المضافة.

عيار 21 يفقد 65 جنيهًا والجنيه الذهب يتراجع 520 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب تحركات هبوطية سريعة، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 65 جنيهًا خلال ساعات، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 520 جنيهًا خلال الفترة نفسها.

ويأتي هذا التراجع وسط ضغوط على المعدن الأصفر عالميًا، مع استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهما عاملان يقللان من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا لحائزيه.

كما تعكس التحركات الأخيرة حالة التذبذب التي تسيطر على سوق الصاغة، في ظل تداخل العوامل العالمية مع تطورات سعر الصرف محليًا، ما يجعل متابعة الأسعار بصورة مستمرة أمرًا مهمًا للراغبين في الشراء أو البيع.

لماذا تراجعت أسعار الذهب عالميًا؟

انخفض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر، في ظل تزايد التوقعات باستمرار التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط الخام.



وسجلت أونصة الذهب انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 4.1%، بعدما هبطت إلى مستوى 3975 دولارًا، قبل أن تنهي تداولات الأسبوع عند نحو 3995 دولارًا للأونصة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 4167 دولارًا، وفقًا لتحليل جولد بيليون الوارد في المادة.

وجاء هذا التراجع بعد أن كسر الذهب نطاق التداول العرضي الذي سيطر على تحركاته لنحو أربعة أسابيع، متجاوزًا مستوى الدعم البالغ 4100 دولار للأونصة، قبل مواصلة الهبوط والاقتراب من المستوى النفسي البالغ 4000 دولار.

ويشير هذا الأداء إلى زيادة الضغوط البيعية على المعدن الأصفر، في وقت تترقب فيه الأسواق البيانات الاقتصادية الأمريكية وتطورات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع النفط يزيد مخاوف التضخم وأسعار الفائدة

يمثل ارتفاع أسعار النفط الخام أحد العوامل الرئيسية التي ضغطت على أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، إذ أدى صعود الطاقة إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم العالمي واحتمالات استمرار البنوك المركزية في اتباع سياسات نقدية مشددة.

ويؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليص فرص خفض أسعار الفائدة سريعًا، وقد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يحد من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.

ويأتي ذلك لأن الذهب لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه، ولذلك قد يتعرض لضغوط عندما تتزايد توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، خاصة إذا تزامن ذلك مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

لماذا لم يستفد الذهب من تراجع عوائد السندات والدولار؟

على الرغم من الضغوط التي تعرض لها الذهب، شهدت الأسواق بعض التطورات التي كان من الممكن أن تقدم دعمًا للمعدن الأصفر، من بينها تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو شهر، إلى جانب انخفاض مستويات الدولار الأمريكي، وفقًا للبيانات الواردة.

لكن الذهب لم يستفد بصورة واضحة من هذه العوامل الداعمة، إذ تزامن ذلك مع موجة بيع في أسهم التكنولوجيا، وانتقال بعض الاستثمارات إلى أسواق السندات الحكومية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

كما لجأ بعض المستثمرين إلى بيع الذهب لتوفير السيولة اللازمة لتعويض الخسائر في أسواق الأسهم، وهو ما زاد الضغوط البيعية على المعدن الأصفر، رغم تراجع عوائد السندات وضعف الدولار.

وتوضح هذه التحركات أن أسعار الذهب لا تتأثر بعامل واحد، بل تتحدد من خلال مجموعة من المتغيرات التي قد تتعارض تأثيراتها خلال فترات التقلبات في الأسواق المالية.



توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، باعتبارها من العوامل التي قد تؤثر في اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للتوقعات الواردة في المادة، كانت الأسواق ترجح تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر في الأسبوع الجاري، مع وجود احتمالات لرفع الفائدة مرة أخرى خلال الاجتماع الأخير لهذا العام في ديسمبر.

وتظل هذه التوقعات مرتبطة بتطورات التضخم وأسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأمريكية، ولا تمثل قرارات نهائية أو ضمانًا لاتجاه محدد للأسعار.

بنوك استثمارية تخفض مستهدفات الذهب خلال 2026

شهدت توقعات عدد من بنوك الاستثمار الكبرى لأسعار الذهب خلال عام 2026 مراجعات هبوطية، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وتزايد المخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وجاءت أبرز المستهدفات الواردة في المادة على النحو التالي:

بنك CIBC: خفض توقعاته للربع الرابع من 6500 إلى 4500 دولار للأونصة.

خفض توقعاته للربع الرابع من 6500 إلى 4500 دولار للأونصة. جي بي مورغان: خفض مستهدفه إلى 4500 دولار للأونصة.

خفض مستهدفه إلى 4500 دولار للأونصة. يو بي إس: خفض مستهدفه إلى 4600 دولار للأونصة.

خفض مستهدفه إلى 4600 دولار للأونصة. جولدمان ساكس: خفض مستهدفه إلى 4650 دولارًا للأونصة.

ورغم هذه التخفيضات، تتراوح توقعات الذهب لعام 2027 بين 5000 و5400 دولار للأونصة، بمتوسط يقارب 5200 دولار، مدعومة باستمرار مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق الذهب.

لكن هذه المستهدفات تظل تقديرات قابلة للتغير وفقًا لمستويات التضخم وأسعار الفائدة وقوة الدولار، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي وتوجهات المستثمرين.



هل الوقت مناسب لشراء الذهب أم الانتظار؟

توضح تحركات أسعار الذهب اليوم أن السوق تمر بمرحلة من التقلبات، في ظل تراجع الأوقية عالميًا وزيادة المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة، بالتزامن مع تغيرات في توجهات المستثمرين بين الذهب والسندات والأسهم.

وبالنسبة للراغبين في الادخار بالذهب، فإن متابعة حركة الأسعار العالمية وسعر الدولار وتكاليف الشراء والبيع تساعد على فهم طبيعة السوق، لكنها لا تضمن تحقيق مكاسب مستقبلية.

ويعتمد قرار الشراء على مدة الاحتفاظ بالمدخرات، والحاجة إلى السيولة، والقدرة على تحمل تقلبات الأسعار، مع ضرورة الانتباه إلى أن المصنعية وفروق أسعار البيع والشراء قد تؤثر في العائد الفعلي عند إعادة بيع المشغولات الذهبية.

لذلك، لا يُفضل بناء قرار الشراء أو البيع على تراجع يوم واحد فقط، بل ينبغي النظر إلى حركة السوق خلال فترة زمنية مناسبة، ومتابعة المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في المعدن الأصفر محليًا وعالميًا