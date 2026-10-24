تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من اليوم السبت 24 أكتوبر وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

وتؤكد الخرائط الجوية استمرار الأجواء الخريفية المستقرة نسبياً على مستوى الجمهورية، مع وجود ظواهر جوية تستوجب الحيطة والحذر من المواطنين وقائدي المركبات.

​الحالة العامة للطقس: ميل للحرارة نهاراً وبرودة ليلاً

و​يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة نسبياً في كافة الأنحاء.

​تحذيرات من الشبورة المائية

و​حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار شبورة مائية تبدأ من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الثامنة صباحاً تقريباً، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مروراً بمدن القناة، وسط سيناء، وبعض مناطق شمال الصعيد، مما يتطلب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر.

​فرص لأمطار خريفية ونشاط للرياح

و​تتضمن الخريطة الجوية فرصاً لأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة تشمل وسط وجنوب سيناء، ومناطق من حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى مناطق من جنوب الصحراء الشرقية.

كما تشهد البلاد نشاطاً للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة ل​درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من السبت 24 إلى الأربعاء 28 أكتوبر 2026:

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى بين 29 و31 درجة، بينما تتراوح الصغرى بين 19 و20 درجة.

​السواحل الشمالية: تسجل العظمى بين 26 و29 درجة، والصغرى بين 18 و19 درجة.

​شمال الصعيد: تسجل العظمى 31 درجة ثابتة تقريباً طوال الفترة، بينما تتراوح الصغرى بين 17 و18 درجة.

​جنوب الصعيد: تسجل العظمى بين 35 و36 درجة، بينما تستقر الصغرى عند 20 درجة.

وأشارت في النهاية الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن فصل الخريف يتسم عادة بالتغيرات السريعة في خرائط الطقس، مؤكدة أنه يتم تحديث التنبؤات باستمرار في حالة حدوث أي تغيرات طارئة، ومهيبة بالجميع متابعة النشرات الرسمية الصادرة عنها.

التوقيت الشتوي 2026

كما تستعد مصر لبدء العمل بـ التوقيت الشتوي لعام 2026، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لنظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي ينص على تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة مع انتهاء الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

موعد تغيير الساعة

التاريخ: يتم تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس الأخير من أكتوبر 2026 (الجمعة 30 أكتوبر)، لتصبح الساعة 11:00 مساءً.

الهدف: يأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء والتكيف مع تغير طول النهار والليل خلال فصل الشتاء.

مواعيد المدارس والجامعات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تغيير التوقيت لن يؤثر على الجداول الدراسية المعتمدة، ولكن ستتغير أوقات الحضور الفعلية كالتالي:

طابور الصباح والحصة الأولى: يستمر بدء طابور الصباح في أغلب المدارس في تمام الساعة 7:30 صباحاً حسب التوقيت الجديد، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:00 صباحاً.

المدارس ذات الفترتين: يتم التنسيق في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين لتعديل مواعيد خروج الفترة الثانية لضمان انصراف الطلاب قبل حلول الظلام (والذي يبدأ مبكراً في الشتاء).

المرافق التعليمية: تلتزم المدارس والجامعات بدق الجرس وفقاً للتوقيت الجديد دون أي تغيير في عدد الساعات الدراسية المقررة.