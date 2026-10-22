التوقيت الشتوي 2026.. دليل المواعيد الجديدة للمحلات والمدارس والصلاة والمواصلات

تستعد مصر لبدء العمل بـ التوقيت الشتوي لعام 2026، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لنظام التوقيت الصيفي والشتوي، والذي ينص على تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة مع انتهاء الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

أولاً: موعد تغيير الساعة وبداية التوقيت الشتوي

التاريخ: يتم تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس الأخير من أكتوبر 2026 (الجمعة 30 أكتوبر)، لتصبح الساعة 11:00 مساءً.

الهدف: يأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء والتكيف مع تغير طول النهار والليل خلال فصل الشتاء.

ثانياً: تأثير التوقيت الشتوي على مواعيد المدارس والجامعات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تغيير التوقيت لن يؤثر على الجداول الدراسية المعتمدة، ولكن ستتغير أوقات الحضور الفعلية كالتالي:

طابور الصباح والحصة الأولى: يستمر بدء طابور الصباح في أغلب المدارس في تمام الساعة 7:30 صباحاً حسب التوقيت الجديد، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:00 صباحاً.

المدارس ذات الفترتين: يتم التنسيق في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين لتعديل مواعيد خروج الفترة الثانية لضمان انصراف الطلاب قبل حلول الظلام (والذي يبدأ مبكراً في الشتاء).

المرافق التعليمية: تلتزم المدارس والجامعات بدق الجرس وفقاً للتوقيت الجديد دون أي تغيير في عدد الساعات الدراسية المقررة.

ثالثاً: مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

ويترتب على تأخير الساعة بمقدار ساعة واحدة تقديم مواعيد أذان الصلوات الخمس بالتوقيت المحلي (مثل القاهرة):

صلاة الفجر: تعود لتبدأ في حدود الساعة 4:30 إلى 4:40 صباحاً.

صلاة الظهر: تصبح في حدود الساعة 11:40 صباحاً.

صلاة العصر: تكون في حدود الساعة 2:45 مساءً.

صلاة المغرب: تنخفض ليصبح موعدها في حدود الساعة 5:10 إلى 5:15 مساءً.

صلاة العشاء: تصبح في حدود الساعة 6:30 مساءً.

رابعاً: المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمطاعم

ويستمر العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والمطاعم والمولات وفقاً للقرار الوزاري المنظم:

المحال التجارية والمطاعم والمولات: تُغلق في تمام الساعة 10:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، مع تمديد العمل حتى 11:00 مساءً يومي الخميس والجمعة وفي العطلات الرسمية.

المطاعم والكافيهات: تُغلق في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل يومياً، مع الاستمرار في تقديم خدمات التوصيل للمنازل (Delivery) على مدار 24 ساعة.

الورش والأعمال الحرفية (داخل الكتل السكنية): تفتح من الساعة 8:00 صباحاً وتُغلق في تمام الساعة 6:00 مساءً.

الفئات المستثناة: يُستثنى من مواعيد الغلق المخابز، الصيدليات، محال البقالة، والسوبر ماركت، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين.

خامساً: مواعيد حركة وسائل النقل والمواصلات

مترو الأنفاق القطار الكهربائي الخفيف (LRT): تبدأ حركة القطارات في تمام الساعة 5:15 صباحاً وتستمر حتى الواحدة صباحاً (وفق الجدول الشتوي المحدد للتشغيل).

قطارات السكة الحديد: تلتزم كافة القطارات بالتحرك حسب المواعيد المدونة على التذاكر وفقاً للتوقيت الجديد فور دخوله حيز التنفيذ ليلة الخميس/الجمعة.

رحلات الطيران: أهابت شركات الطيران بالمسافرين ضرورة مراجعة تذاكرهم والتواجد في المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ لتجنب أي تأخير ناتج عن تعديل التوقيت.