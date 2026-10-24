متحدث مجلس الوزراء: نأمل أن تنعكس مخرجات منتدى مصر على تحسين الخدمات وجودة الحياة

قال المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، التي شهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرضت مسيرة بناء الدولة منذ عام 2014، والتحديات التي واجهتها، إلى جانب الإنجازات التي تحققت بمشاركة المواطنين وتحملهم أعباء هذه المرحلة.

وأضاف عادل - خلال لقاء مع قناة إكسترا نيوز اليوم /السبت/ - أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عرض مجموعة من التوصيات المستخلصة من جلسات المنتدى، شملت الأجور والتعليم والصحة والحياة الاجتماعية والاتصالات، مع السعي إلى وضع مستهدفات محددة وجداول زمنية للتنفيذ بقدر الإمكان.

وأوضح عادل أن الرئيس وجّه بعقد المنتدى سنويًا، مع تخصيص شهر لمتابعة ما تنفذه الحكومة في أحد القطاعات، تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، مؤكدًا استمرار المنصة الإلكترونية للمنتدى ورفع القرارات عليها لمتابعة تنفيذها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المنتدى استهدف الاستماع إلى أولويات المواطنين ومشكلاتهم ومقترحاتهم، بمشاركة الحكومة والخبراء، معربًا عن أمله في أن تنعكس مخرجاته على تحسين الخدمات وجودة الحياة. وأضاف أن المصارحة والمكاشفة تمثلان أساسًا للتوافق على الحقائق ووضع تصور مشترك للسنوات الثلاث المقبلة.