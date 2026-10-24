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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

ركين سعد
ركين سعد
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

كشفت الفنانة ركين سعد عن المعاناة التى واجهتها أثناء تصوير دورها في فيلم “بومة”، الذى عرض فى مهرجان الجونة، وحصلت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة. 

https://youtube.com/shorts/1ZYfzav7eNg?si=7hFy5ArikMOPmVeS

وقالت ركين سعد، فى لقاء خاص بموقع “صدى البلد”: “هذا العمل أجهدني كثيرا، خاصة أن الدور صعب وتركيبته مختلفة تماما عن شخصيتي”. 

وأضافت: “هذا الدور دفعني لحلق حواجبي وتدربت كثيرا على مسك المطواة وفتحها حتى أصبحت محترفة فى هذا الأمر”. 

ركين سعد أفضل ممثلة 

وحصدت الممثلة ركين سعد جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة من مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، وذلك عن دورها في فيلم “بومة”.

فيلم “بومة” للمخرج  زيد أبو حمدان وإنتاج جيناوكا شقرة، ساري سيلاوي، وأحمد أبو كوش | الأردن، السعودية.

مهرجان الجونة 

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، وربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، لا سيما من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: سيني جونة.

يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية: "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص.

يعرض المهرجان نحو 70 فيلمًا من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والعالمية.

تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 230 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة)، والشهادات المقدمة إلى الفائزين في المسابقات والأقسام التنافسية. 

كما يمكن للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني أن تحصل على جائزة الجمهور: “سينما من أجل الإنسانية”.

يواصل المهرجان في دورته التاسعة تقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة. 

وفي إطار البرنامج الخاص، يعرض المهرجان أفلامًا أيقونية من الماضي والتي لا تزال محبوبة من قبل عشاق السينما.

 ويستمر الترحيب بلجنتي تحكيم من مؤسسات عالمية: منها الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، الذي تمنح لجنته جائزة لأحسن عمل أول من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشبكة ترويج السينما الآسيوية (نيتباك) التي تمنح جائزتها لأحسن فيلم آسيوي.

يقدم المهرجان الدورة التاسعة من سيني جونة، وهي فعالية مخصصة لصناعة السينما تهدف إلى دعم وتمكين صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم في الحصول على الدعم المالي والفني من خبراء الصناعة على المستويين العربي والدولي.

تتكون سيني جونة من 5 برامج: سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، وملتقى سيني جونة لصناع الأفلام، وسوق سيني جونة، وسيني جونة للمواهب الناشئة، والبرنامج المستحدث بهذه الدورة سيني جونة مسلسلات.

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