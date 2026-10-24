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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كنت هموت.. أروى جودة تروي معاناتها مع البوتوكس

أروى جودة
أروى جودة
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة أروى جودة عن تعرضها لأزمة صحية صعبة بعد خضوعها لإجراء البوتوكس لعلاج مشكلة في الرقبة، مشيرة إلى أنها عانت من مضاعفات أثرت على قدرتها على الأكل والشرب، ووصلت إلى حد الشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس.

وقالت أروى جودة، خلال استضافتها في بودكاست «منا وفينا» المذاع عبر شاشة «المشهد»: «روحت أعمل بوتوكس بسبب رقبتي وكنت هموت، البوتوكس راح في أماكن في رقبتي غلط، مكنتش بعرف أكل ولا أشرب، طبيًا قالوا دي بتحصل مرة في المليون».

وأضافت: «في مرة كنت تعبانة ورجعت، زوري مرجعش، ولقيت زوري طلع لفوق، ومكنتش قادرة أتنفس، وقعدت مخنوقة حوالي 40 أو 50 ثانية».

وأكدت أروى جودة أنها قررت الابتعاد عن البوتوكس وعدم تكرار التجربة، بعدما تعرضت لهذه المضاعفات التي تسببت لها في موقف صعب، كاد يعرض حياتها للخطر.

أروى جودة تقرر عدم الخلفة 

وفي سياق آخر، كشفت أروى جودة عن اتفاقها مع زوجها على عدم الإنجاب، مشيرة إلى أن القرار جاء بالتوافق بينهما، حيث قالت: «أنا وزوجي قررنا إننا مش هنخلف».

كما استرجعت الفنانة تفاصيل تجربة صحية صعبة مرت بها إثر إصابتها بأورام في الرحم، استدعت خضوعها لعملية جراحية، مؤكدة أن حجم الأورام كان كبيرا، وهو ما كشف عنه الطبيب عقب الجراحة.

وقالت أروى جودة: «وأصيبت بمرض كان عبارة عن ورم في الرحم وعملت عملية صعبة والدكتور قالي أنا شلت أورام منك بحجم جنين عنده 7 شهور».

وظهر الثنائي أروى جودة وزوجها رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي في حالة من الإنسجام التام والرومانسية، حيث تفاعلت أروى جودة بلطف مع المراسلين والمصورين على السجادة الحمراء وأكدت سعادتهما الكبيرة بحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة. 

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