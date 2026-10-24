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أروى جودة تكشف تفاصيل معاناة والدها مع ألزهايمر وقرارها عدم الإنجاب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أروى جودة تكشف تفاصيل معاناة والدها مع ألزهايمر وقرارها عدم الإنجاب

أروى جودة
أروى جودة
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة أروى جودة عن جوانب إنسانية مؤثرة من حياتها الشخصية، متحدثة عن معاناة والدها مع مرض ألزهايمر، والطرق التي اتبعتها للتعامل معه والحفاظ على مشاعره، رغم صعوبة التجربة التي عاشتها معه. كما تحدثت عن مخاوفها من الإصابة بالمرض نفسه، وكشفت عن قرارها وزوجها عدم الإنجاب، إلى جانب معاناتها الصحية بعد اكتشاف أورام في الرحم وخضوعها لعملية جراحية صعبة.

وقالت أروى جودة، خلال استضافتها في بودكاست «منا وفينا» المذاع عبر شاشة «المشهد»، إن التعامل مع والدها خلال فترة مرضه لم يكن سهلا، لكنها حرصت على التصرف معه بطريقة لا تجعله يدرك حقيقة حالته، موضحة أنها تعلمت كيفية التواصل معه بما يتناسب مع وضعه الصحي.

وأضافت: «الموضوع كان صعب لكني كنت بتعامل معاه طول الوقت بشكل يخليه ميعرفش.. وعلمت نفسي أتعامل معاه وكنت بخليه يسمعني الأغاني المفضلة بتاعته أو يحكيلي قصص فاكرها، وعلمت نفسي أسمع القصة مليون مرة».

وأعربت الفنانة عن خوفها من أن تواجه المصير نفسه، مؤكدة أن تجربة والدها تركت بداخلها مخاوف من الإصابة بمرض ألزهايمر، قائلة: «مرعوبة أنا كمان يجيلي ألزهايمر».

أروى جودة تقرر عدم الخلفة 

وفي سياق آخر، كشفت أروى جودة عن اتفاقها مع زوجها على عدم الإنجاب، مشيرة إلى أن القرار جاء بالتوافق بينهما، حيث قالت: «أنا وزوجي قررنا إننا مش هنخلف».

كما استرجعت الفنانة تفاصيل تجربة صحية صعبة مرت بها إثر إصابتها بأورام في الرحم، استدعت خضوعها لعملية جراحية، مؤكدة أن حجم الأورام كان كبيرا، وهو ما كشف عنه الطبيب عقب الجراحة.

وقالت أروى جودة: «وأصيبت بمرض كان عبارة عن ورم في الرحم وعملت عملية صعبة والدكتور قالي أنا شلت أورام منك بحجم جنين عنده 7 شهور».

وظهر الثنائي أروى جودة وزوجها رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي في حالة من الإنسجام التام والرومانسية، حيث تفاعلت أروى جودة بلطف مع المراسلين والمصورين على السجادة الحمراء وأكدت سعادتهما الكبيرة بحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة. 

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