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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سهير المرشدي تشارك في فعاليات الأسبوع الثاني والعشرين من شارع الفن

سهير المرشدي
سهير المرشدي
أحمد إبراهيم

استقبلت فعاليات الأسبوع الثاني والعشرين من «شارع الفن»، الذي تنظمه أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، بالتعاون مع محافظة القاهرة، الفنانة القديرة سهير المرشدي، أمس، وذلك ضمن الأنشطة الفنية والثقافية المقامة في إطار احتفالات انتصارات أكتوبر.

شارع الفن 

وحرصت الفنانة سهير المرشدي على متابعة الأنشطة والفقرات الفنية المتنوعة التي يقدمها «شارع الفن»، دعمًا لجمعية البسمة لخدمات المعاقين والأيتام وتنمية المجتمع، حيث تابعت ما يتضمنه البرنامج من عروض موسيقية وغنائية، وفنون استعراضية، وفقرات بصرية تفاعلية.

وأعربت الفنانة سهير المرشدي عن إعجابها بالتنوع الفني والإبداعي الذي تشهده الفعاليات، مشيدةً بالأجواء التي تجمع بين الفنون والتفاعل الجماهيري، وتعكس دور الفن في خدمة المجتمع ودعم المبادرات الإنسانية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الدور الثقافي والفني الذي تضطلع به أكاديمية الفنون، من خلال إتاحة مساحات للإبداع والتواصل مع الجمهور، وتعزيز حضور الفنون في المجتمع، وربط الأنشطة الفنية بالمبادرات المجتمعية والإنسانية.

سهير المرشدي أعمال سهير المرشدي أفلام سهير المرشدي الفنانة سهير المرشدي شارع الفن

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سهير المرشدي تشارك في فعاليات الأسبوع الثاني والعشرين من شارع الفن

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