سهير المرشدي تكشف أمنيتها المسرحية: أتمنى تقديم تلك الشخصية

كشفت الفنانة سهير المرشدي عن الشخصية التي تتمنى تقديمها على خشبة المسرح، مؤكدة أن شخصية «إيزيس» تمثل نموذجًا متكاملًا للمرأة المصرية، لما تحمله من صفات الأم والزوجة والأخت والملكة المحبة لوطنها.

وقالت سهير المرشدي، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «أحب أقدم إيزيس لأنها هي الأم الوفية والزوجة والأخت الوفية والملكة المحبة لوطنها».

وأضافت أن الأسطورة المصرية القديمة كانت تسعى إلى تقديم نموذج مثالي للمرأة المصرية، موضحة: «الأسطورة المصرية القديمة كانت تنشد الكمال في المرأة المصرية فقدمت إيزيس بالشكل الرائع».

وأكدت المرشدي أن شخصية إيزيس تحمل العديد من المعاني والقيم التي تجعلها من الشخصيات التي تتمنى تجسيدها مسرحيًا، لما تمثله من صورة للمرأة المصرية في الموروث القديم.