أسما شريف منير: التمثيل عندي مشروط وصعب أفكر في الخلفة تاني

كشفت الإعلامية أسما شريف منير، عن حقيقة عودتها للتمثيل بعد غياب من صغرها، وذلك خلال لقاء خاص على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وقالت أسما شريف منير، خلال لقاء مع كاميرا صدى البلد، إن اتجاهها للتمثيل مشروط بألا يؤثر على حجابها وأن يكون الدور الذي ستلعبه يحمل رسالة هامة ومفيدة للمجتمع، مشيرة إلى أنها سوف تتجه للإنتاج ومن المرجح أن تتجه للتأليف أيضا.

وحول ابنتها لارا، أضافت أسما شريف منير، أنها تتعامل معها كصديقة لها قبل أن تكون أم لها مشيرة إلى أنها لا تفكر في الإنجاب مرة أخرى وصعب أن تنجب أخت أو أخ لابنتها لارا.

أسما شريف منير

من جهة أخرى، كشفت أسما شريف منير عن كواليس تجربتها في مهرجان الجونة السينمائي، معربة عن سعادتها بالمشاركة، ومؤكدة أن الحجاب لا يمنع المرأة من خوض تجارب مختلفة أو السعي لتحقيق أحلامها، ولا يمثل عائقًا أمام طموحاتها.

وأوضحت أسما، في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها كانت تتمنى أن تنقل رسالة إلى النساء بأن الحجاب لا يقيّد خطواتهن ولا يؤخرهن عن تحقيق أهدافهن، مشيرة إلى تقديرها للأجواء التي لمستها داخل المهرجان، وما شهدته من احترام للاختلاف وتقبل الآخر.

وأضافت أن ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الحاضرين أسعدتها، وعززت شعورها بأهمية التجربة التي خاضتها، خاصة أنها أرادت من خلالها التأكيد على أن المرأة المحجبة قادرة على خوض تجارب جديدة والمشاركة في مختلف المجالات دون أن يكون الحجاب عائقًا أمامها.

وأضافت: «النهارده حسّيت قد إيه المهرجان بيحترم الاختلاف، وكل الناس كانت جميلة. قابلت كلام طيب أوي وتشجيع، وكلهم قالولي إن شكلي حلو».

وأعربت أسما عن فرحتها بمشاركة والدها الفنان شريف منير هذه اللحظة، موجهة الشكر لكل من قدم لها الدعم والتقدير، كما وجهت رسالة إلى زوجها، قائلة: «وجوزي حبيبي ربنا يبارك فيك ويحفظك على دعمك ومساعدتك ووجودك».