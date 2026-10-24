قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يحضر ميسي كلاسيكو برشلونة وريال مدريد من كامب نو؟
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جلسات منتدى مصر على مدار 6 أيام
أبرزها رولكس وهيرميس.. متاجر فرنسا تتحصن قبل موجة احتجاجات اليوم
وائل جمعة عن تجديد عقد محمد هاني : عرضنا لسه موجود "| خاص
الرماية وحدائق الأهرام.. موعد افتتاح أولى مراحل مترو الهرم
الأهلي مش ماكينة ATM.. إعلامي ينتقد عموتة ويطالب بمحاسبة لاعبي الأهلي
هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن
بحضور الرئيس السيسي.. بدء الحفل الختامي لـ منتدى مصر 2026
بالأسماء..محافظ الشرقية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 53 قرية في 6مراكز
استقرار أسعار الذهب في الصاغة اليوم السبت.. كم يسجل عيار 21؟
1.2مليون يورو.. الأهلي يتحرك لضم أشرف عبادة في يناير بطلب من عموتة | خاص
أبو الدهب يطالب الزمالك بعرض ناصر منسي للبيع.. وأحمد سليمان يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسما شريف منير: التمثيل عندي مشروط وصعب أفكر في الخلفة تاني

أسما شريف منير
أسما شريف منير
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

كشفت الإعلامية أسما شريف منير، عن حقيقة عودتها للتمثيل بعد غياب من صغرها، وذلك خلال لقاء خاص على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي. 

وقالت أسما شريف منير، خلال لقاء مع كاميرا صدى البلد، إن اتجاهها للتمثيل مشروط بألا يؤثر على حجابها وأن يكون الدور الذي ستلعبه يحمل رسالة هامة ومفيدة للمجتمع، مشيرة إلى أنها سوف تتجه للإنتاج ومن المرجح أن تتجه للتأليف أيضا. 

وحول ابنتها لارا، أضافت أسما شريف منير، أنها تتعامل معها كصديقة لها قبل أن تكون أم لها مشيرة إلى أنها لا تفكر في الإنجاب مرة أخرى وصعب أن تنجب أخت أو أخ لابنتها لارا. 

أسما شريف منير 

من جهة أخرى، كشفت أسما شريف منير عن كواليس تجربتها في مهرجان الجونة السينمائي، معربة عن سعادتها بالمشاركة، ومؤكدة أن الحجاب لا يمنع المرأة من خوض تجارب مختلفة أو السعي لتحقيق أحلامها، ولا يمثل عائقًا أمام طموحاتها.

وأوضحت أسما، في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها كانت تتمنى أن تنقل رسالة إلى النساء بأن الحجاب لا يقيّد خطواتهن ولا يؤخرهن عن تحقيق أهدافهن، مشيرة إلى تقديرها للأجواء التي لمستها داخل المهرجان، وما شهدته من احترام للاختلاف وتقبل الآخر.

وأضافت أن ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الحاضرين أسعدتها، وعززت شعورها بأهمية التجربة التي خاضتها، خاصة أنها أرادت من خلالها التأكيد على أن المرأة المحجبة قادرة على خوض تجارب جديدة والمشاركة في مختلف المجالات دون أن يكون الحجاب عائقًا أمامها. 

وأضافت: «النهارده حسّيت قد إيه المهرجان بيحترم الاختلاف، وكل الناس كانت جميلة. قابلت كلام طيب أوي وتشجيع، وكلهم قالولي إن شكلي حلو».

وأعربت أسما عن فرحتها بمشاركة والدها الفنان شريف منير هذه اللحظة، موجهة الشكر لكل من قدم لها الدعم والتقدير، كما وجهت رسالة إلى زوجها، قائلة: «وجوزي حبيبي ربنا يبارك فيك ويحفظك على دعمك ومساعدتك ووجودك».

شريف منير أسما شريف منير الإعلامية أسما شريف منير مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

جوهر نبيل

بعد ضربه لها بإنجلترا.. وزير الرياضة يوجه بوقف مدرب زينة فاروق لاعبة تنس الطاولة

مودي شلاطة

القناة: لن نبيع شلاطة بأقل من 100 مليون.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

ترشيحاتنا

مصطفى غريب وهشام ماجد

هشام ماجد يوجه رسالة لـ مصطفى غريب في عيد ميلاده

أسما شريف منير

أسما شريف منير: التمثيل عندي مشروط وصعب أفكر في الخلفة تاني

سهير المرشدي

سهير المرشدي تشارك في فعاليات الأسبوع الثاني والعشرين من شارع الفن

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد