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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكيم يوجه رسالة مؤثرة لكل من واساه في وفاة شقيقه الأكبر

حكيم
حكيم
سارة عبد الله

حرص الفنان حكيم على توجيه رسالة شكر وامتنان لكل من قدم له واجب العزاء في وفاة شقيقه الأكبر اللواء كامل عبد الصمد، معربًا عن تقديره لمشاعر المواساة والدعم التي تلقاها من جمهوره.

وكتب حكيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل من واساني وقدم لي واجب العزاء في وفاة شقيقي الأكبر، سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسائل أو الدعاء.

وتابع: “لقد كان لمشاعركم الصادقة وكلماتكم الطيبة بالغ الأثر في نفسي، وخففت عني وعن أسرتي الكثير في هذا المصاب الأليم”.

وأضاف: “أعتذر لكل من لم أتمكن من الرد عليه، وأقدر للجميع مشاعرهم النبيلة ووقفتهم الكريمة، وأسأل الله ألا يريكم مكروهًا في عزيز لديكم، وأن يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته شكر الله سعيكم، وعظّم أجركم، وجزاكم الله عني وعن أسرتي خير الجزاء”.

نعي حكيم 

وكان قد نعى الفنان حكيم، شقيقه كامل، الذي وافته المنية، مطالبًا جمهوره بالدعاء له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب حكيم عبر الاستوري: “أخويا الغالي شقيقي وسندي اللواء كامل عبد الصمد ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويجعل مثواك الجنة ويصبرنا على فراقك يا حبيبي”

الفنان حكيم فيسبوك وفاة شقيق حكيم

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