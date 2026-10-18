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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أروى جودة تخطف الأنظار في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجها

اروى جودة وزوجها
اروى جودة وزوجها
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة أروى جودة متابعيها أجواء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، من خلال مجموعة من مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، أعربت خلالها عن سعادتها بالأجواء المميزة للمهرجان، الذي شهد ظهورها بإطلالات لافتة منذ حفل الافتتاح.

وخطفت أروى جودة الأنظار خلال اليوم الثالث من المهرجان، بعدما ظهرت بفستان أنيق، إلى جانب زوجها جون باتيست، رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي، حيث حرص الثنائي على الظهور معًا على السجادة الحمراء في أجواء رومانسية لاقت اهتمام متابعيها.

وكانت أروى جودة قد تألقت أيضًا في حفل افتتاح المهرجان بإطلالة سوداء أنيقة، لتواصل حضورها اللافت على مدار الفعاليات، وسط تفاعل جمهورها مع اختياراتها المختلفة من الأزياء وظهورها برفقة زوجها

https://x.com/1celegram/status/2111517189157142899?s=46

وفي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ظهرت أروى جودة بإطلالة عصرية أنيقة  بالأسود مزودة بتفاصيل شفافة ومجوهرات ملونة، حيث حرص زوجها على تقبيل يدها أمام عدسات المصورين في لقطة رومانسية لاقت تفاعلًا واسعًا.

الثنائي أروى جودة وزوجها رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي في المهرجان


واليوم في اليوم الثالث للمهرجان، تألقت بفستان طويل يجمع بين لون البيبي بلو والذهبي، بينما ظهر زوجها بجاكت أبيض منسقًا معه قميصًا أبيض وبنطلونًا أسود.


وظهر الثنائي أروى جودة وزوجها رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي في حالة من الإنسجام التام والرومانسية، حيث تفاعلت أروى جودة بلطف مع المراسلين والمصورين على السجادة الحمراء وأكدت سعادتهما الكبيرة بحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، والذي يستمر حتى يوم 23 أكتوبر الجاري.

الفنانة أروى جودة مهرجان الجونة السينمائي حفل الافتتاح زوجها جون باتيست رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي

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