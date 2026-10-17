برنامج سينى جونة للمواهب الناشئة يطلق دورته الرابعة بأكبر دفعة من المشاركين

أطلق برنامج "سينى جونة إيميرج"، البرنامج الرئيسي لتطوير المواهب التابع لمهرجان الجونة السينمائي، دورته الرابعة رسميًا أمس، الجمعة 16 أكتوبر 2026 حيث استقبل المشاركين، الذين وصلوا إلى مدينة الجونة اليوم، السبت، خلال حفل استقبال شهد أيضًا إطلاق أول إصدار من منشورات البرنامج، بعنوان «لقاء مع الخبراء: المجلد الأول».

وتُعد دفعة هذا العام الأكبر في تاريخ البرنامج، إذ يشارك فيها 155 من صنّاع الأفلام الصاعدين والعاملين في صناعة السينما، يمثلون 16 جنسية و20 محافظة مصرية.

وللمرة الأولى، يحصل جميع المشاركين على تمويل كامل لتغطية مشاركتهم، إلى جانب الإقامة في الجونة طوال فترة البرنامج، الممتدة من 16 إلى 23 أكتوبر.

وقال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "يجسّد برنامج سينى جونة إيميرج المبادئ التي يقوم عليها مهرجان الجونة السينمائي: سينما من أجل الإنسانية، ومهرجان يستثمر في الأشخاص الذين سيشكلون مستقبل صناعة السينما في المنطقة. إن استقبال أكبر دفعة من المشاركين حتى الآن، مع توفير الإقامة الكاملة لهم في الجونة، يمثل محطة مهمة نفخر بها كثيرًا. ونحن ممتنون للجهات الداعمة والشركاء الذين جعلوا ذلك ممكنًا".

واستضاف حفل الاستقبال كل من عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، وأندرو محسن، المدير الفني للمهرجان، وحياة الجوَيلي، مديرة برنامج سينى جونة إيميرج والعلاقات الدولية.

وشهد الحفل حضور ممثلي الجهات الداعمة للبرنامج؛ ليلى حسني، مديرة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والاتحاد الأوروبي في مصر، وحنان دويدار، مؤسسة دروسوس في مصر، وأنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ورواد الحلبي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في مصر، إلى جانب أعضاء فريق المهرجان وعدد من القيادات والعاملين في صناعة السينما.

منذ انطلاق دورته الأولى، أتاح برنامج سينى جونة إيميرج أبواب المهرجان أمام المواهب السينمائية الصاعدة من مصر والمنطقة العربية وأفريقيا.

وخرّج البرنامج حتى الآن أكثر من 300 مشارك.

ويستند البرنامج هذا العام إلى هذا الإرث من إتاحة الفرص، مع تركيز أكبر على تنمية المواهب وتطوير المسارات المهنية، من خلال تزويد المشاركين بمهارات عملية، وإرشاد فردي، ومسارات واضحة تتيح لهم مواصلة التطور المهني بعد انتهاء المهرجان.

وقد اختارت لجنة مراجعة مكوّنة من مواهب شابة المشاركين في البرنامج، بعد تقييم إمكانات كل متقدم ودوافعه ومدى استفادته المتوقعة من هذه الفرصة. كما راعت اللجنة عوامل تكافؤ الفرص، بما في ذلك خلفية المتقدمين من اللاجئين أو المهاجرين، واحتياجاتهم المالية، وإقامتهم في محافظات خارج القاهرة.

صيغ جديدة في الدورة الرابعة

إلى جانب جلسات «لقاء مع الخبراء»، يقدم البرنامج هذا العام ثلاث صيغ جديدة.

ورش العمل

تغطي أربع ورش عمل تطبيقية موضوعات صناعة الأفلام المستدامة، وسرد القصص المتعلقة بالمناخ، وإدارة الأعمال السينمائية والتمويل، والأداء التمثيلي الصادق.

جلسات فردية مع الخبراء

يمكن للمشاركين حجز جلسات فردية مع تسعة خبراء، على أن يُعلن عن المزيد لاحقًا، للحصول على ملاحظات وتوجيهات تتناسب مع مشروعاتهم ومساراتهم المهنية.

جلسات التفاعل بين المشاركين (P2P)

يقدم فريق سينى جونة إيميرج أنشطة تفاعلية ميسّرة تتمحور حول السينما، بهدف مساعدة المشاركين على بناء العلاقات المهنية، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون فيما بينهم.

شراكات ومسارات جديدة لتوسيع الفرص

تشهد دورة هذا العام إطلاق شراكات جديدة تهدف إلى توسيع الفرص المتاحة للمشاركين، بما يتجاوز فترة المهرجان:

عالم تاني: تقدم منصة التدريب على التمثيل منحًا تدريبية عينية بقيمة 500 ألف جنيه مصري للمشاركين في برنامج «SeeMe».

Two.Five: سينضم ثلاثة مشاركين يتم اختيارهم من فعالية «عرض القصص» (Story Showcase) إلى برنامج Two.Five ضمن دورته الممتدة من يناير إلى مايو 2027.

وفي المقابل، يشارك ثلاثة من منتسبي Two.Five في برنامج إيميرج هذا العام، ويعرضون نماذجهم الأولية في مكتبة الجونة يوم 21 أكتوبر، من الساعة الثانية حتى الثانية والنصف ظهرًا.

Talents Durban (معهد Durban FilmMart): انضم اثنان من المشاركين في برنامج Talents Durban إلى دفعة إيميرج لهذا العام، كما اختير اثنان من خريجي إيميرج للمشاركة في برنامج Talents Durban لعام 2026.

ESLSCA: سيحصل اثنان من المشاركين في إيميرج على منحتين دراسيتين كاملتين للالتحاق ببرنامج البكالوريوس في الدراسات السينمائية بالجامعة، اعتبارًا من سبتمبر 2027.

Safe Harbour: يحصل مشاركان من النازحين على رعاية من خلال مبادرة «Safe Harbour»، وهي مبادرة تابعة لسيني جونة بالتعاون مع مهرجان روتردام السينمائي الدولي (IFFR) ومؤسسة IEFTF، وتهدف إلى دعم صنّاع الأفلام النازحين في العالم العربي وأفريقيا.

«لم تكن الموهبة يومًا هي المورد النادر في هذه المنطقة، بل كانت الفرص هي النادرة. وُجد برنامج إيميرج لسد هذه الفجوة، ومع كل دورة نسأل أنفسنا إلى أي مدى يمكننا توسيع نطاق تأثيره. وكان جوابنا هذا العام: إلى ما هو أبعد من المهرجان نفسه».

عودة جوائز إيميرج هذا العام

تعود جوائز إيميرج هذا العام، حيث يتولى المشاركون التصويت للأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان.

تقدم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والاتحاد الأوروبي في مصر، ومؤسسة دروسوس جائزة بقيمة 1,000 دولار أمريكي لكل جهة، تُمنح كل منها لفيلم ضمن مسابقات الأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام الروائية الطويلة، والأفلام القصيرة.

وتذهب كل جائزة إلى صانع الفيلم الذي يحصل عمله على أكبر عدد من أصوات المشاركين في برنامج إيميرج.

يقدم المعهد الفرنسي في مصر جائزتين بقيمة 500 يورو لكل منهما، للمشاركين اللذين يصوّتان للأفلام. وتهدف الجائزتان إلى دعم تطورهما المهني والفني، من خلال المساهمة في توفير المعدات أو حضور المهرجانات السينمائية، على سبيل المثال.

يُعلن عن جميع الجوائز خلال حفل ختام منصة سيني جونة.

عرض مفتوح للجمهور يتمحور حول شعار المهرجان

للمرة الأولى، تُفتح فعاليتا «SeeMe» و«Story Showcase» أمام الجمهور، يوم 22 أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، في قاعة المنتدى.

ويأتي العرض ضمن رؤية مستوحاة من شعار الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي: «من أجل السجل: أرشفة الحكايات» (For the Record: Archiving Narratives).

ويتناول هذا المحور الأرشفة باعتبارها سؤالًا حول مَن يمتلك حق رواية ما حدث وتوثيقه، من خلال النظر إلى الماضي، والتأمل في الحاضر، واستشراف المستقبل.

وقال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: «يطرح شعار هذا العام سؤالًا جوهريًا: مَن يملك حق رواية الحكاية؟ إن فتح عروض إيميرج أمام الجمهور، وتنظيمها حول هذا السؤال، يضع الجيل الجديد من رواة الحكايات في قلب الحوار الذي يطرحه المهرجان».

«لقاء مع الخبراء: المجلد الأول»

يجمع إصدار «لقاء مع الخبراء: المجلد الأول» أبرز الرؤى والأفكار التي طُرحت خلال جلسات «لقاء مع الخبراء» في الدورة السابقة، ويضعها في حوار متبادل يربط بين وجهات النظر والخبرات المختلفة.

وصدر الكتاب بدعم من مؤسسة دروسوس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وكتبته أمنية نجم، وصممت غلافه وهويته البصرية نبيلة رشدي. ومن المقرر إتاحة الكتاب في طبعة محدودة خلال المهرجان، على أن يصبح متاحًا عبر الإنترنت قريبًا.

ويأتي الإصدار امتدادًا لبودكاست «لقاء مع الخبراء»، الذي انطلق في 27 سبتمبر 2026، ويستند إلى الجلسات نفسها.