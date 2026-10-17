مفيد عاشور يكشف تفاصيل أزمته الصحية ويوجه رسالة شكر لأيمن عزب

كشف الفنان مفيد عاشور عن خضوعه لعملية جراحية للتخلص من فتق كان يعاني منه منذ سنوات، معربًا عن امتنانه للفنان أيمن عزب وكل من دعمه وسانده خلال فترة وجوده بالمستشفى.

وكتب مفيد عاشور عبر حسابه على فيسبوك: “من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أتوجه بالشكر إلى صديقى الفنان أيمن عزب على جهده ومتابعته لى طوال تواجدى بمستشفى كوبرى القبه العسكرى فهو الذى اقنعنى بضرورة التخلص من ( فتق ) أعانى منه منذ سنوات، وقام مشكورا بعمل كل إجراءات الدخول والمتابعه إلى يوم تنفيذ العملية وبعدها حتى خروجى من المستشفى منذ ثلاثة أيام ..والحمدلله أنا الآن فى فترة النقاهة”.

وتابع: “ولا يفوتنى هنا إلا أن أشكر قسم الجراحة فى مستشفى القبه العسكرى د. رامى ربيع وفريق الأطباء معه والمقدم منير راغب مدير الشؤون الماليه والإدارية بالمستشفى على حسن استقباله ومافعله معى طوال تواجدى فى المستشفى ، وعلى اهتمامه”.

وأضاف: “واتوجه أيضا بالشكر إلى الفنان الشاب مؤثر رفعت الذى يقضى فترة تجنيده بالمستشفى على جهده الكبير معى طوال وجودى”.

واختتم: “الحمدلله والشكر لله على جميع نعم الله حمدا وشكرا يليقان بجلال الله وجمال الله وعظمة الله .. وكان فضل الله علىً عظيما”.