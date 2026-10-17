القصة الحلوة.. أمير المصري وأمينة خليل يكشفان كيفية اختيار أدوارهم

شهدت ندوة «اختيارات الممثل.. من يصنع الأداء؟»، التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثالث من الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي حضورا جماهيريا كبيرا، وكشف الحضور عن كواليس اختيار الفنانين لأدوارهم، والعوامل التي تتحكم في قراراتهم الفنية، ودور المخرج في بناء الشخصيات وتطويرها، إلى جانب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على اختيارات الممثلين.

وشارك في الندوة الفنانون أمير المصري، وأمينة خليل، وسلمى أبو ضيف، وياسمينا العبد، والكاتبة والممثلة سارة طيبة، حيث استعرضوا تجاربهم الفنية، وكشفوا عن رؤيتهم لطبيعة العلاقة بين الممثل والمخرج والكاتب، وأهمية الثقة والتجربة في تقديم أداء مختلف.

أمير المصري: أبحث عن أدوار جديدة وأحاول فهم دوافع كل شخصية

أكد أمير المصري حرصه على التنوع في اختياراته الفنية والابتعاد عن تكرار نفسه، كاشفا عن تجربته في مسلسل جديد يقدم فيه شخصية مختلفة، ومن المقرر عرضه قريبا.

وقال: «بحاول دايما أقدم دور جديد ومكررش نفسي. خلصت مسلسل كنت فيه الوحيد اللي مش إنجليزي، وبقدم شخصية إيجابية، واقترحت عليهم إن الشخصية تكون نصها مصري. قلت لهم: ليه متخلوش الشخص ده نصه مصري؟ أنا مش إنجليزي زيكم، ورحبوا بالفكرة، وبدأنا نبني الشخصية من جديد، لأنها بطل ضمن الحكاية».

وتحدث عن اختلاف طبيعة العمل بين مصر والخارج، موضحا أن صناع الفن في مصر يتمتعون بشغف كبير، وغالبا ما يتولى الفرد أكثر من مهمة لمساعدة العمل على الخروج إلى النور، حتى لو تطلب الأمر تقديم مجهود إضافي دون مقابل.

وأضاف أن نظام العمل في الخارج يعتمد على توزيع أكثر تحديدا للمسؤوليات، إذ يلتزم كل شخص بمهامه، وهو ما يجعل آليات الإنتاج مختلفة عن التجربة المصرية التي قد تتسم أحيانا بالعشوائية.

وتطرق أمير المصري إلى تعاونه مع المخرج هادي الباجوري، مشيرا إلى أنه انتهى من تصوير مسلسل يجمعه بالفنانة ياسمينا العبد، وأشاد بمنح المخرج مساحة واسعة للتجربة والاكتشاف.

وقال: «نادر لما تلاقي مخرج يديك المساحة بالشكل ده. هادي مخرج بيؤمن بالتجربة والاكتشاف، ومش داخل الشغل بمنطق إنه فاهم كل حاجة، لكنه بيسيب مساحة للممثل إنه يجرب ويكتشف، وده في رأيي معنى القائد الحقيقي».

وأوضح أن الإمكانات الإنتاجية تؤثر في استعداد الممثلين لأدوارهم، قائلا إن الميزانيات المتاحة في الخارج تسمح بفترات تدريب أطول، مشيرا إلى أنه تدرب لمدة خمسة أسابيع استعدادا لفيلم «العملاق»، كما استعان بطبيب متخصص في الإدمان لفهم تفاصيل إحدى الشخصيات التي قدمها في عمل مع هادي الباجوري.

وشدد أمير المصري على ضرورة فهم دوافع الشخصية قبل تجسيدها، حتى لو كانت أفعالها تتعارض مع قناعات الممثل الشخصية.

وقال: «الممثل زي المحامي، حتى لو مش طايق الشخصية اللي بيقدمها، لازم يفهم هي بتعمل كده ليه. لازم أفهم دوافع الشخصية، حتى لو بقدم دور قاتل أو سفاح، وأعرف إيه اللي وصلها إنها تعمل كده. مش مطلوب مني أحكم على الشخصية، لكن أفهمها وأعرف أقدمها بشكل مقنع».

أمينة خليل: القصة الحلوة هي اللي بتجذبني لأي عمل

بينما أكدت أمينة خليل أن القصة تمثل العامل الأساسي في اختياراتها الفنية، موضحة أن انجذابها إلى الشخصية يبدأ منذ القراءة الأولى للسيناريو، حين تشعر برغبتها في خوض تجربتها واستكشاف مشاعرها وتفاصيل عالمها.

وقالت: «أنا بجري وراء القصة الحلوة، وبصدق إن ده الشيء اللي بيجذبني لأي عمل. النداهة بتندهني، وأول ما أقرأ الورق بحس إني عاوزة أعيش كل حاجة في شريط مشاعر الشخصية دي، وده اللي بيشدني لعمل عن غيره».

وأضافت أن مرحلة التحضير للشخصية من أهم مراحل العمل بالنسبة إليها، إذ تحرص على مناقشة تفاصيل السيناريو مع المخرج، والتعمق في خلفيات الشخصية ودوافعها، مؤكدة أن الحوار بينهما يستمر طوال فترة التحضير.

وأشارت إلى أن المخرج يمتلك رؤية متكاملة للعمل، بينما يمثل الممثل أحد العناصر الأساسية في بنائه، وهو ما يجعل التفاهم بين الطرفين عاملا مهما في الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وعن تعاونها المتكرر مع المخرج كريم الشناوي، قالت أمينة خليل إنها تشعر بالراحة والثقة في العمل معه، مشيدة بموهبته وشغفه وقدرته على إدارة عناصر العمل المختلفة.

وأضافت: «كريم بيحترم مخي وفكري، ومش بيستخدمني كأداة أو سلعة، وده شيء بحترمه جدا فيه. بيديني مساحة، وده بيخليني أبدع أكتر».

وأكدت أن الكاتبة مريم نعوم تمثل طرفا أساسيا في نجاح تجربتهم المشتركة، موضحة أن التفاهم الذي جمع الثلاثي ساعدهم على مواصلة التعاون وتقديم أعمال تعكس رؤيتهم الفنية المشتركة.

وقالت: «كنت محظوظة إننا لقينا بعض كثلاثي نشتغل مع بعض، واتَبسطنا في الشغل، وحسينا إننا شبه بعض، وعلشان كده كملنا. وجود تفاهم وثقة بين الممثل والمخرج والمؤلف بيفرق جدا في النتيجة النهائية».

وعن تعاملها مع الشخصيات التي تقدمها، أوضحت أمينة خليل أنها لا تحكم على أفعالها، ولا تختار شخصية إلا إذا شعرت بالارتباط بها، مؤكدة أنها لا تشغل نفسها مسبقا بردود فعل الجمهور أو احتمالات نجاح الدور.

وشددت على أنها لا تسمح لتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي بأن تتحكم في اختياراتها الفنية، أو تمنعها من خوض تجارب جديدة، قائلة إنها تفضل التركيز على الشخصية والعمل الذي تقدمه بدلا من الانشغال بالضوضاء المحيطة بهما.

ياسمينا العبد: أحب التحدي وأبحث عن شخصيات تكشف جوانب جديدة مني

وأكدت ياسمينا العبد أن التجربة والتحدي يمثلان جزءا أساسيا من اختياراتها الفنية، موضحة أنها تحرص على التعاون مع فرق عمل مختلفة، وخوض تجارب تساعدها على اكتشاف قدراتها وتقديم شخصيات متجددة.

وقالت: «أنا بحب التحدي، وبحاول أبعد عن التوتر وأؤمن بالتجربة، سواء مع فريق عمل مختلف أو فنانين مختلفين. بحاول أجرب حاجات جديدة، لأن مهم جدا إن الممثل يجدد في أدواره، ودايما بدور على التحديات اللي تخليني أكتشف نفسي وأقدم حاجة مختلفة».

وأشارت إلى أن اهتمام المخرج بوجهة نظر الممثل والاستماع إلى أفكاره يمنحانه شعورا بأهميته داخل العمل، مؤكدة أنها تفضل العمل مع مخرج يقدر حماسها ويمنحها مساحة للمشاركة في بناء الشخصية.

وأضافت أن التعاطف مع الشخصية وفهم دوافعها ضروريان لتقديمها بصورة واقعية، حتى لو كانت تتخذ قرارات خاطئة أو تتصرف على نحو لا يتفق مع قناعاتها الشخصية.

وتحدثت ياسمينا العبد عن ارتباط الجمهور ببعض الشخصيات التي قدمتها، معتبرة أن استمرار تذكر الجمهور لشخصية «تيا» وتعاطفه معها يعكسان نجاحها في الوصول إلى المشاهدين وترك أثر لديهم.

وفيما يتعلق بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت أنها قد تفرض ضغوطا على الفنان وتجعله يفكر كثيرا قبل اختيار أدواره، وهو ما قد يحد من حريته في التجربة.

وأكدت أن السوشيال ميديا، رغم إيجابياتها، لا ينبغي أن تتحول إلى عامل حاسم في قرارات الممثل، أو تجعله أسيرا لردود الفعل المتوقعة قبل تقديم الشخصية.

سلمى أبو ضيف: الثقة في المخرج تمنحني القدرة على تقديم الشخصية

بدورها، أوضحت سلمى أبو ضيف أن انجذابها إلى السيناريو منذ القراءة الأولى يمثل نقطة الانطلاق في اختيار أعمالها، إلى جانب ثقتها في المخرج وقدرته على تحويل النص المكتوب إلى عالم متكامل على الشاشة.

وقالت: «أنا بختار العمل لما أقرأ السيناريو وأستمتع بالقصة من أول قراءة، ولما أحس إني عاوزة أبقى الشخصية دي. كمان وجود المخرج مهم جدا، لأنه بيقدر يخلي رؤية السيناريو مميزة ويخلق العالم اللي مكتوب فيه. بالنسبة لي، الانطباع الأول بيفرق جدا».

وأضافت أنها تحتاج إلى الثقة الكاملة في المخرج، باعتباره صاحب الرؤية الأشمل للعمل والمسؤول عن صورته النهائية، مشيرة إلى أن هذه الثقة تمنحها شعورا بالاطمئنان أثناء تقديم الشخصية.

وعن تجسيد الشخصيات السلبية، أكدت سلمى أبو ضيف أن فهم الدوافع الإنسانية والنفسية للشخصية يمثل خطوة أساسية في بناء الأداء، حتى لو كانت تصرفاتها تتعارض مع قناعاتها الأخلاقية.

وأوضحت أنها تحرص على مناقشة هذه التفاصيل مع المخرج للوصول إلى تفسير مقنع لسلوك الشخصية، مؤكدة أن فهمها لا يعني بالضرورة الموافقة على أفعالها، وإنما يساعد الممثل على تقديمها بصورة صادقة ومتماسكة.

سارة طيبة: أبحث عن الشخصيات التي تطرح أسئلة جديدة

من جانبها، أكدت الكاتبة والممثلة سارة طيبة أنها تميل إلى الأدوار التي تمنحها فرصة لاكتشاف مناطق جديدة في أدائها، مشيرة إلى أن التعاون مع مخرجين ينتمون إلى مدارس فنية مختلفة يضيف إلى خبرتها، ويساعدها على النظر إلى الشخصيات من زوايا متعددة.

وقالت إنها عندما تقدم شخصية من كتابتها، تكون قد انشغلت بتفاصيلها وخلفياتها قبل بدء أحداث العمل بسنوات، وهو ما يدفعها إلى طرح أسئلة عديدة على المخرج ومناقشة أدق التفاصيل حتى تتضح رؤيتها للشخصية.

وأضافت أن كثرة الأسئلة والنقاشات تساعدها على الوصول إلى فهم أعمق للشخصيات، وبناء تصور واضح يمكن الانطلاق منه في الأداء.

وتحدثت سارة طيبة عن تجاربها التي جمعت فيها بين الكتابة والتمثيل، موضحة أنها شاركت في مشروعين أو ثلاثة مع مخرج تربطها به صداقة وثقة كبيرة، وكانت تحرص في تلك الحالات على إفساح المجال أمام رؤيته الإخراجية.

وأشارت إلى أن قدرتها على الفصل بين دورها ككاتبة وممثلة وتسليم العمل للمخرج في بعض المراحل تعكس أهمية الثقة المتبادلة في بناء التجربة الفنية والوصول بها إلى صورتها النهائية.