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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم القصص يحصد جائزة الجمهور في مهرجان Middle East Now

فيلم القصص
فيلم القصص
أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان Middle East Now في مدينة فلورنس بإيطاليا عن فوز فيلم القصص بطولة أمير المصري بجائزة الجمهور في دورته الـ 17.

فيلم القصص من بطولة أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، أحمد كمال، صبري فواز، عمرو عابد، شريف الدسوقي، أحمد الأزعر، خالد منصور، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي. 

ويذكر أن فيلم القصص قد فاز بجائزة التانيت الذهبي كأفضل فيلم في مهرجان قرطاج السينمائي بدورته الـ ٥٩، كما قد شارك أمير المصري بفيلم القصص في المسابقة الرسمية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك بعد مشاركة الفيلم بمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا.

أمير المصري 

وفي سياق آخر، أعلن مهرجان لندن السينمائي الدولي عن اختيار النجم أمير المصري ليكون رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بدورته ال٧٠ المقرر إقامتها في الفترة ما بين ٧ إلى ١٨ أكتوبر الجاري.

كما بدأ عرض الموسم الثاني من المسلسل العالمي The Agency لـ أمير المصري حصريًا على منصة Paramount+ خلال الفترة الماضية. المسلسل من بطولة مايكل فاسبندر، جودي تيرنر سميث، أمير المصري، جيفري رايت، كاثرين ووترستون، هارييت سانسوم هاريس، جون ماجارو، ساورا لايتفوت - ليون، ريتشارد جير.

وفي سياق آخر، يشارك أمير المصري في المسلسل الدرامي المستوحى من رواية Metropolis ضمن سلسلة روايات Berlin Noir للكاتب فيليب كير والتي تعتبر من سلسلة المؤلفات البوليسية الأكثر مبيعاً عالمياً ومن إنتاج شركة Apple TV+ .

ويضم المسلسل مع النجم أمير المصري والنجم الحائز على الأوسكار كولين فيرث، ستيفن كامبل مور، أليكس نوفاك، جاكوب مكارثي، أماندا لورانس، العمل يتم إنتاجه بواسطة شركة Bad Wolf وأيضا يشارك في الإنتاج توم هانكس وجاري جويتزمان من شركة playTone، بالإضافة إلى Studio Babelsberg الألماني. ويذكر أن فيلم Giant قد حقق اشادات واسعة مع عرضه في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

يحكي فيلم Giant قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حامد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العامله في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمه عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

يضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم، من أبرزهم بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

وقد شارك أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي وحقق نجاحًا لافتًا، حيث نفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero و Giant بالكامل قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ69، التي تم إقامتها في الفترة من 8 إلى 19 أكتوبر.

كما حصد فيلم 100 Nights of Hero العديد من الإشادات خلال عرضه في مهرجان فينسيا السينمائي بدورته الـ 82 في ختام مسابقة أسبوع النقاد.

فيلم 100 Nights of Hero مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار خيالي رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.

وتلقى أمير المصري إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ ٤٥ في قسم عروض خاصة خارج المسابقة، وحصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال57 ضمن مسابقة Proxima، كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland

فيلم القصص أمير المصري الفنان أمير المصري مهرجان Middle East Now

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