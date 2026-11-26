ذكرت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن كوريا الشمالية أوقفت دعمها العسكري لروسيا بشكل مؤقت، في نزاع دبلوماسي حول نهج موسكو تجاه كوريا الجنوبية.

تعليق تسليم صواريخ "كي إن-23" والذخائر

وأوضحت الوكالة أن بيونج يانج علّقت مؤقتًا تعاونها مع موسكو، بما في ذلك تسليم صواريخ "كي إن-23" الباليستية، على خلفية الخلاف الدبلوماسي.

وأعلنت تشوي سون هوي، وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تعليق العلاقات الدولية ردًا على تصريحات أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، الذي زعم أن الكرملين سيساعد في تخفيف حدة التوترات بين سيول وبيونج يانج.

مطالبة موسكو بتوضيح سياستها

وبحسب وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، قالت تشوي إن هذه التصريحات لا تتماشى مع تحالف البلدين، وطالبت موسكو بتوضيح سياستها تجاه كوريا الجنوبية.

ويشمل وقف التعاون العسكري، الذي يُقال إن الزعيم كيم جونج أون طلبه شخصيًا، الطلعات الجوية العسكرية الروسية فوق الأراضي الكورية الشمالية، وشحنات قذائف المدفعية وصواريخ "كي إن-23" الباليستية إلى روسيا.

بيونج يانج شريك أساسي لموسكو

وتُعد كوريا الشمالية جزءًا أساسيًا من العملية العسكرية لموسكو، حيث زودت روسيا بالأسلحة منذ عام 2023 وبالقوات منذ عام 2024.

وأرسلت بيونج يانج إلى موسكو صواريخ باليستية وذخائر مدفعية لحربها ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 14 ألف جندي للقتال مع القوات الروسية في مقاطعة كورسك.

وبحسب مسؤولين أوكرانيين وغربيين وكوريين شماليين، فقد قُتل ما لا يقل عن 6 آلاف جندي من هؤلاء.

دعم عسكري مقابل عملة صعبة

ويقول الخبراء إن الدعم العسكري يمثل مصدرًا نادرًا للعملة الصعبة بالنسبة لكوريا الشمالية، التي تستهدفها العقوبات الدولية بشدة.

ومنذ عام 2024، أطلقت موسكو عشرات الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية باتجاه الأراضي الأوكرانية.

تأجيل طلب توسيع الوجود العسكري

وذكرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في تقريرها أيضًا أن بيونج يانج كانت تؤجل طلبًا روسيًا لتوسيع الوجود العسكري لكوريا الشمالية في روسيا من حوالي 8500 جندي إلى 50 ألف جندي.

وفي أغسطس، حذّرت المخابرات الأوكرانية من أن روسيا قد تطلب قريبًا من بيونج يانج المساهمة بما يصل إلى 50 ألف جندي إضافي لمجهودها الحربي.

تصريحات أثارت غضب بيونج يانج

وفي أكتوبر، قال رودينكو إن موسكو تلقت إشارات من سيول تفيد برغبتها في تطبيع العلاقات مع روسيا بمجرد انتهاء الحرب الأوكرانية، وأن الجانبين يناقشان استئناف الرحلات الجوية المباشرة.

وبحسب ما ورد في تقرير الاستخبارات الأوكرانية، فإن وحدات من الفيلق الحادي عشر التابع للجيش الكوري الشمالي لا تزال تخدم في منطقة كورسك الروسية.

كما تم نشر وحدة صواريخ مشتركة تابعة للجيش الكوري الشمالي في مقاطعة فورونيج الروسية كجزء من اللواء الصاروخي 112 الروسي منذ منتصف الصيف.

هجوم بصواريخ كورية على منشأة طاقة

وفي وقت قريب، وتحديدًا في 7 نوفمبر، زعم فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، أن روسيا أطلقت صواريخ "كي إن-23" على منشأة طاقة أوكرانية.

اتصالات دبلوماسية مستمرة رغم الخلاف

واستمرت الاتصالات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة.

واستقبل فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي جو يونج وون، أحد أقرب مساعدي الزعيم الكوري الشمالي، في الكرملين، حيث أشاد الرجلان بالتعاون الثنائي.

وفي سبتمبر، أكد شي جين بينج، زعيم الصين، والرئيس الروسي مجددًا على العلاقات الوثيقة بين بلديهما وكوريا الشمالية في رسائل بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس البلاد.

تعهد بوتين بالشراكة الاستراتيجية الشاملة

وتعهد بوتين بالتعاون مع كوريا الشمالية في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بينهما، والتي تم توقيعها في عام 2024 وتتضمن بندًا للدفاع المشترك.

وقال الزعيم الروسي إن تعميق العلاقات مع بيونج يانج من شأنه أن يدعم الأمن الإقليمي وظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب.