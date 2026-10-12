الطريق إلى القاهرة 47.. أحمد عبد الله صائد الجوائز في 6 محطات بارزة أخرها برلين

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مشاركة فيلم «برلين»، للمخرج أحمد عبد الله السيد، في المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

وتُعد هذه المشاركة السادسة لأحمد عبد الله في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي شهد على مدار سنوات عددًا من المحطات البارزة في مسيرته السينمائية، من بينها حصول أفلامه على جوائز وتكريمات مختلفة، ما يجعله أحد المخرجين الذين ارتبطت أعمالهم بتاريخ المهرجان.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز محطات رحلة أحمد عبد الله، المعروف بلقب «صائد الجوائز»، مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

1. «هليوبوليس».. 2009

شارك فيلم «هليوبوليس» في الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل على شهادة تقدير خاصة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة العربية.

2. «ميكروفون».. 2010



حقق أحمد عبد الله محطة بارزة في رحلته مع المهرجان من خلال فيلم «ميكروفون»، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم عربي خلال الدورة الثالثة والثلاثين عام 2010.

وتناول الفيلم مشهد الموسيقى والفنون المستقلة في مدينة الإسكندرية، مسلطًا الضوء على تجارب عدد من الفنانين الشباب، في عمل رصد جانبًا من الحراك الفني المستقل.

3. «ديكور».. 2014

شارك فيلم «ديكور» في قسم العروض الخاصة بالدورة السادسة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2014، ليقدم أحمد عبد الله تجربة سينمائية مختلفة تمزج بين الدراما النفسية والأجواء المستوحاة من سينما الأبيض والأسود.

تدور أحداث الفيلم في إطار يستكشف الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال، من خلال معالجة بصرية ودرامية اعتمدت على أجواء السينما الكلاسيكية.

4. «ليل/خارجي»..2018

عاد أحمد عبد الله إلى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين عام 2018، من خلال فيلم «ليل/خارجي»، الذي تناول حكايات متقاطعة لشخصيات تعيش في القاهرة، خلال ليلة تتشابك فيها مصائرهم وسط تفاصيل الحياة اليومية للمدينة.وحصل بطل الفيلم شريف الدسوقي علي جائزة أفضل ممثل.

5. «19 ب».. 2022

شهدت الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2022 محطة جديدة في مسيرة أحمد عبد الله، من خلال فيلم «19 ب»، الذي شارك في المسابقة الدولية وحقق حضورًا لافتًا بحصوله على ثلاث جوائز.وشملت الجوائز التي ارتبطت بالفيلم ، جائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي»، جائزة أفضل فيلم عربي، و جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني، التي حصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.

وتناول الفيلم حكاية حارس عقار قديم يجد نفسه في مواجهة تحولات تهدد عالمه الخاص، في معالجة سينمائية تطرح تساؤلات حول العزلة والتغيرات الاجتماعية والعلاقة بالمكان.

6. «برلين».. 2026

يعود أحمد عبد الله إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم «برلين»، الذي يشارك في المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين، في محطة جديدة ضمن علاقته الممتدة بالمهرجان.

ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين، من بينهم منة شلبي، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وفدوى عابد، وحيدر حلو، وجهاد حسام الدين، وفارس الحلو، ورائد ياسين.

تدور أحداث «برلين» حول ثلاثة مهاجرين عرب يواجهون يومًا سرياليًا في مدينة غريبة؛ إذ يخطئ الناس في التعرف على ماي، ويظنون أنها امرأة ميتة، بينما تكشف كاميرا هنا عن عوالم بديلة، في حين يسمع حسن ألحانًا تطارده، بالتزامن مع سعيه للانتقام.

وتتشابك مصائر الشخصيات الثلاث في سياق تتداخل فيه الأزمنة والتجارب، ويتصادم الماضي مع الحاضر، في رحلة إنسانية تستكشف الاغتراب والتحولات التي تفرضها الحياة في مدينة بعيدة عن الوطن.