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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحالة خطيرة جدًا كامل العدد في أسبوعه الأول بالإسكندرية| صور

بدرية طلبة
بدرية طلبة
أحمد البهى

ضمن الموسم الشتوي للبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حقق العرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا» إقبالًا جماهيريًا لافتًا على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، رافعًا لافتة «كامل العدد» على مدار أربع ليالٍ متتالية، واختتم أسبوعه الأول مساء أمس.

وتزامن الإقبال الجماهيري مع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ليحافظ العرض على حضوره الجماهيري اللافت في ليلة شهدت اهتمامًا واسعًا بالمواجهة الكروية.

ويُقدم العرض تحت رعاية وزارة الثقافة، وإشراف قطاع المسرح، من إنتاج فرقة الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي. وتدور أحداثه حول «إيزيس»، مدرسة التاريخ، التي تخوض رحلة بحث عن الأصالة والتراث، تواجه خلالها سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية في قالب يجمع بين التمثيل والاستعراض.

تفاصيل المسرحية: 

العرض من تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، وبطولة بدرية طلبة، ورضا إدريس، وأحمد سعد ميشو، وإيهاب مبروك، بمشاركة فناني فرقة الإسكندرية.

ويواصل «الحالة خطيرة جدًا» عروضه على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. وتتراوح أسعار التذاكر بين 82 و107 جنيهات، ويُفتح شباك التذاكر يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

الموسم الشتوي للبيت الفني للمسرح الفنان إيهاب فهمي الحالة خطيرة جدًا كامل العدد بدرية طلبة

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