إليسا تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة

تواصل الفنانة اللبنانية إليسا استعداداتها لطرح ألبومها الغنائي الجديد، الذي تراهن من خلاله على التنوع الموسيقي بين اللهجتين المصرية واللبنانية، إلى جانب خوض تجربة جديدة بالغناء باللهجة الخليجية للمرة الأولى، في خطوة ينتظرها جمهورها في الوطن العربي، بالتزامن مع استمرار نشاطها الفني ونجاحاتها على المسارح العربية.

تفاصيل ألبوم إليسا الجديد

تضع إليسا اللمسات الأخيرة على ألبومها المنتظر، الذي يضم 4 أغنيات باللهجة اللبنانية، من بينها 3 أغنيات من ألحان وكلمات مروان خوري، وأغنية من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع.

كما يشهد الألبوم عودة التعاون بين إليسا والشاعر محمد رفاعي بعد غياب دام 19 عاما، إلى جانب تعاونها مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى في العالم العربي.

وتخوض إليسا من خلال الألبوم تجربة الغناء باللهجة الخليجية للمرة الأولى، عبر أغنية «شتا الرياض»، التي تضيف لونا جديدا إلى مسيرتها الغنائية.

إليسا تكشف سر خسارتها للوزن

وفي سياق آخر، كشفت إليسا عن سر رشاقتها الملحوظة وخسارتها للوزن خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على نحافتها، وتعتمد على تقليل كميات الطعام التي تتناولها.

وقالت إليسا، خلال تصريحات تلفزيونية: «بعمل مجهود كبير حتى أحافظ على نحافتي، وأنا عايشة تقريبا بلا أكل، وأنا ضد إبر التنحيف، وبخس بنوع الأكل اللي باكله».

إليسا تتحدث عن نجاح حفلها في السعودية

وسبق أن أعربت إليسا عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه حفلها الأخير في مدينة جدة، مشيرة إلى أن الجمهور السعودي يمثل دافعا أساسيا للفنان لتقديم أفضل ما لديه والتفاعل مع الجمهور على المسرح.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب الحفل، تحدثت إليسا عن فلسفتها في اختيار أغانيها، موضحة أنها لا تحصر أعمالها في موضوعات الحب والفراق، بل تحرص على تقديم تجارب إنسانية واجتماعية تعبر عن مشاعرها وتجارب المقربين منها، مع اهتمام خاص بالأغاني التي تحمل رسائل عن التحدي وقوة المرأة.

وقالت: «مش شرط إني أغني عن الحب على طول، أنا بغني قصص عشتها أو ناس قريبة مني عاشتها، وبحب أركز على الأغاني اللي فيها تحدي وتعبر عن قوة المرأة».

أحدث أغاني إليسا

وعلى صعيد آخر، طرحت إليسا مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة «لعبة الأيام» عبر مختلف المنصات الموسيقية، وهي من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، فيما تولى إيلي بربر التسجيل والمكساج.