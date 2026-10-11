ناقد موضة يحرج إليسا بسبب إطلالتها الأخيرة.. ماذا قال؟

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة اللبنانية إليسا خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.

تألقت إليسا في الحفل بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم الجظء العلوي من التصكيم باللون الأسود المطرز أما الجزء السفلي جمع بين اللون الأسود والاحمر والبيج مما زاد من أناقتها.

أكملت إليسا ببعض الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكامة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال.

تعليق ناقد موضة على فستان إليسا

علق حكيم شاهين عبرحسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، على إطلالة إليسا قائلا:" الاطلالة مثل الخيال.. بس خلوني اقول الشئ السلبي الواحد و بعدها اشبعكم كلام ايجابي..يعني ياخسارة هذا الفستان الحلو بهاي البطانة يلي كثيررر اثرت على جمالية الفستان ، الحل كان لو البطانة كانت شوي اوسع كانت نزلة بطريقة مرتبة على جسمها و ماعملت هل خطوط على بطنها."

تابع:"بس لو نجي لااساس الفستان كثيرر حلو التدرجات بالالوان واو خيالي و قصة الصدر مع التطريز كثير راقي صح شوي ضيق بس القصة حلوة مع الاكمام."



أضاف:"التنسيق بخصوص المجوهرات مناسب جدا بس كنت راح اشيل الساعه ، شعر و مكياج مرتبين و كثير طالعة حلوة ."

