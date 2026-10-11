طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

حرصت الفنانة بسمة بوسيل ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



وأثارت طليقة تامر حسنى الجدل على السوشيال ميديا بملابسها وظهورها بلقطات مثيرة من عيد ميلاد ابنهما ادم تامر حسنى.

تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل..

وظهرت بسمة بإطلالة مثيرة ولافتة مرتدية توب باللون الأسود مكشوف وهو ما جعل إطلالتها جريئة.

ووضعت بسمة بعض اللمسات البسيطة من المكياج من ألوان النود وهى من أحدث ألوان لصيحات الموضة .





وتعد بسمة بوسيل، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.