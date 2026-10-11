قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السر وراء غلق محور 26 يوليو.. تعرف على مدة الإغلاق والطرق البديلة
طرق مشاهدة قمة الأهلي والزمالك بالدوري .. والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة
شتاء قارس بسبب ظاهرة «النينيو».. هل تتأثر مصر؟
بث بتقنية HD و20 كاميرا.. 11 معلومة بـ القمة 133 بين الزمالك والأهلي في الدوري
الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام
«عموتة» يستقر على مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك
من القاضية إلى خماسية الشحات.. أسلحة الأهلي التهديفية تهدد الزمالك قبل القمة
القمة 133.. عموتة يستقر على ثنائية دفاع الأهلي أمام الزمالك
بشأن مطار جدة والدمام.. السفارة الأمريكية بالسعودية تصدر تحذيرات عاجلة لموظفيها
فرج عامر: أتمنى أن تكون قمة الأهلي والزمالك مباراة كرة قدم بعيدًا عن تصيد الأخطاء
هل تتغير شرائح الكهرباء؟.. الحكومة تدرس تخفيف الأعباء عن المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
رنا عصمت

حرصت الفنانة بسمة بوسيل ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


وأثارت طليقة تامر حسنى الجدل على السوشيال ميديا بملابسها وظهورها بلقطات مثيرة من عيد ميلاد ابنهما ادم تامر حسنى.

تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل..

وظهرت بسمة بإطلالة مثيرة ولافتة مرتدية توب باللون الأسود مكشوف وهو ما جعل إطلالتها جريئة.

ووضعت بسمة بعض اللمسات البسيطة من المكياج من ألوان النود وهى من أحدث ألوان لصيحات الموضة .


 

وتعد بسمة بوسيل، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of text
May be an image of one or more people, people smiling and text
May be an image of phone
May be an image of smiling and basketball
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني بسمة بوسيل طليقة تامر حسنى صور عيد ميلاد ابن تامر حسنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

حملات مفاجئة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بالأقصر لضبط الأوزان ومنع التلاعب

صورة أرشيفية

قافلة بيطرية بالغربية تستهدف تقديم الخدمات البيطرية لـ 1614 طائرا وماشية

جامعة طنطا

جامعة طنطا تقدّم خدمات طبية وعلاجية مجانية لـ 670 مواطنًا في قافلتها التنموية بقرية كفر خضر.. صور

بالصور

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد