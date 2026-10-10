بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خطف الفنانة الشابة أيسل رمزي، الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية عصرية مبتكرة جمعت بين الأناقة والجرأة الكلاسيكية، وحازت على تفاعل وإعجاب واسع من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الإطلالة واللمسات الجمالية

ارتدت أيسل قميصًا أبيض مع ميني سكيرت سوداء، ونسقت معهما جاكيت فضي براق، بالإضافة إلى بوت قصير أسفل الركبة، وعلى الصعيد الجمالي، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة، ومكياجًا هادئًا يناسب ملامحها.

وجاءت جلسة التصوير تحت إشراف المسؤول الإعلامي يارا أحمد، وبعدسة المصور مؤمن حامد، وتصميم الأزياء والاستايلست محمد كالوشا، ومكياج مارينا مدحت، وتسريحة الشعر لكامل ميرزق، واكسسوارات مارلين.

جدير بالذكر، أن أيسل رمزي تستعد لمسلسل قلب شمس، وتجسد خلال أحداث المسلسل شخصية ابنة الفنانة إنجي المقدم، حيث تجمعها العديد من المشاهد المهمة مع محمد سامي، ضمن خط درامي يحمل العديد من المفاجآت والتطورات، في إطار اجتماعي رومانسي يسلط الضوء على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة التي يواجهها أفراد المجتمع المصري.

ويضم مسلسل "قلب شمس" كوكبة من النجوم، أبرزهم محمد سامي، ويسرا، ودرة، وإنجي المقدم، وسوسن بدر، وانتصار، وبسنت شوقي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، ونور إيهاب، وإدوارد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.