وفاة والد الفنان محمود حجازي والعزاء غدًا

أعلن الفنان محمود حجازي وفاة والده، الحاج عبد المنعم خالد عبد العزيز حجازي ، ومن المقرر إقامة العزاء غدا.

وكتب محمود حجازي عبر حسابه على فيسبوك: «انا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله توفي الي رحمه الله تعالي ابويا الحاج عبد المنعم خالد عبد العزيز حجازي .. تم صلاه الجنازة اليوم بعد العصر ودفنه بمقابر العائلة وأخذ العزاء اليوم وسط العائله والمقربين ..

وأضاف محمود حجازي: لقد رحل في يوم عيد ميلاده وكان في الطريق الي بيتي للاحتفال به ولكن تحول كل شي وتم الاحتفال به وهو بين يد الله ووسط أحبابه السابقون وصعدت روحه في هدوء تام .. السنه دي صعبه اوي عليا".

واختتم محمود حجازي: من أصعب سنين عمري .. انه عام الفقدان لأبي والحرمان لابني يوسف .. ربنا يرحم كل امواتنا جميعا ويسكنهم فسيح جناته ويغفر لهم ويجعل مثواهم جنه الخلد .. واعلم ان عوض الله عظيم".