تامر حسني وياسمينا العبد يطرحان دويتو «اتنين مجانين» من فيلم ولا كان عالبال

كشف صناع فيلم «ولا كان عالبال» عن التيزر التشويقي لأغنية «اتنين مجانين»، التي تجمع النجم تامر حسني والفنانة الشابة ياسمينا العبد في دويتو غنائي ضمن أحداث العمل، استعدادًا لطرحها يوم 21 أكتوبر الجاري.

ويكشف التيزر عن ملامح من الأغنية، التي تأتي بالتزامن مع اقتراب طرح الفيلم في دور العرض المصرية، قبل انطلاقه في مختلف أنحاء الوطن العربي يوم 29 أكتوبر.

أبطال فيلم ولا كان عالبال

ويضم الفيلم في بطولته نور النبوي وياسمينا العبد ومروان المسلماني، وصُوّرت مشاهده بالكامل في الأقصر، مستفيدًا من أجواء المدينة ومعالمها في تقديم أحداثه.

وتحظى أغنية «اتنين مجانين» باهتمام الجمهور، خاصة مع اجتماع تامر حسني وياسمينا العبد في دويتو غنائي جديد ضمن أحداث الفيلم، وترقب طرحها خلال الأيام المقبلة.