بعد تألقها في كلهم بيحبوا مودي.. أيسل رمزي تواصل النجاح في قلب شمس

بعد النجاح الذي حققته من خلال مشاركتها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، تواصل الفنانة الشابة أيسل رمزي خطواتها بثبات في عالم الدراما، إذ تستعد لخوض تجربة جديدة من خلال مسلسل "قلب شمس"، الذي يجمع نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم يسرا، وإنجي المقدم، ومحمد سامي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتجسد أيسل رمزي خلال أحداث المسلسل شخصية ابنة الفنانة إنجي المقدم، حيث تجمعها العديد من المشاهد المهمة مع محمد سامي، ضمن خط درامي يحمل العديد من المفاجآت والتطورات، في إطار اجتماعي رومانسي يسلط الضوء على العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة التي يواجهها أفراد المجتمع المصري.

ويواصل صناع العمل تصوير مشاهده بين عدد من المحافظات، وكان محمد سامي قد اختار مدينة الأقصر لتصوير جزء من الأحداث، كما يشهد المسلسل مشاركة عدد من ضيوف الشرف، بالتزامن مع استمرار الشركة المنتجة في التعاقد مع أسماء جديدة.

يضم مسلسل "قلب شمس" كوكبة من النجوم، أبرزهم محمد سامي، ويسرا، ودرة، وإنجي المقدم، وسوسن بدر، وانتصار، وبسنت شوقي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، ونور إيهاب، وإدوارد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

يُذكر أن آخر أعمال أيسل رمزي كان مسلسل كلهم بيحبوا مودي، والذي لفتت من خلاله الأنظار بأدائها، وشارك في بطولته ياسر جلال، وميرفت أمين، وأيتن عامر، ومصطفى أبو سريع، وهدى الأتربي، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج مها سليم.