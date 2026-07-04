ملكة القطن يعود إلى الجمهور في نادي السينما الأفريقية بعد جولة عالمية

يستضيف نادي السينما الأفريقية، الذي ينظمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، عرض الفيلم السوداني ملكة القطن، وذلك اليوم السبت 4 يوليو في تمام الساعة السابعة مساءً بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

ويعقب العرض ندوة مفتوحة لمناقشة الفيلم مع الجمهور، بحضور عدد من صناعه وأبطاله، من بينهم الفنانة السودانية حرم بشير، وبطلة الفيلم مهاد مرتضى، إلى جانب رابحة محمد محمود، ومجدي يعقوب، وفاطمة فريد، ومحمد موسى.

يأتي عرض الفيلم بعد مشاركاته الناجحة في عدد من المهرجانات الدولية، حيث حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما فاز بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان (FIFDH)، إلى جانب عرضه العالمي الأول ضمن أسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

أحداث «ملكة القطن»

تدور أحداث «ملكة القطن»، للمخرجة السودانية سوزانا ميرغني، داخل قرية تشتهر بزراعة القطن، حيث تعيش الفتاة «نفيسة» بين حكايات المقاومة التي ترويها جدتها، قبل أن تجد نفسها أمام صراع بين الحفاظ على الأرض والهوية، وبين مشروع تنموي جديد يعتمد على زراعة القطن المعدل وراثيًا، في معالجة إنسانية تمزج بين الواقع والخيال.

ويواصل نادي السينما الأفريقية تقديم أبرز الأفلام الأفريقية والعربية الحاصلة على جوائز، إلى جانب تنظيم لقاءات وندوات مع صناعها، بهدف تعزيز التواصل الثقافي ودعم السينما المستقلة في القارة الأفريقية.