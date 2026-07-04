المهن السينمائية تنعى المنتج ياسر صبحي وتكشف عن موعد العزاء

نعت نقابة المهن السينمائية المنتج الفني ياسر صبحي، الذي وافته المنية إثر حادث أليم، معربة عن بالغ حزنها وأسفها لرحيله، ومقدمةً خالص التعازي لأسرته ومحبيه.

وأعلنت النقابة أن عزاء الراحل سيُقام مساء الأحد 5 يوليو 2026 بمسجد الحامدية الشاذلية، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويعد ياسر صبحي من الأسماء البارزة في مجال الإنتاج السينمائي والدرامي، حيث بدأ مشواره الفني عام 2008، وشارك في عدد كبير من الأعمال الناجحة كمدير إنتاج ومنتج فني.

ومن أبرز أعماله كمدير إنتاج فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بطولة الفنان محمد هنيدي، وفيلم إحنا اتقابلنا قبل كده بطولة الفنانة نيللي كريم، وفيلم بوبوس بطولة الفنان عادل إمام والفنانة يسرا، إلى جانب أفلام فاصل ونعود، وبنات العم، وعلى جثتي

كما تولى مهمة المنتج الفني في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم المهرجان، تاركًا بصمة واضحة في صناعة السينما والدراما المصرية على مدار سنوات عمله.