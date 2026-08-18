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رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة.. ويشهد إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة.. ويشهد إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية

مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة
مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة
محمود مطاوع

 افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور  أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، وخالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إي.تاكس".

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ملتزمة بمواصلة مسار تطوير المنظومة الضريبية والتحول نحو ترسيخ «ثقافة خدمة العملاء»، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين والمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل جهد على تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار، من خلال تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في استكمال ما بدأته من إصلاحات ضريبية، بما يسهم في ترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال، وتعزيز التعاون بين الدولة والمستثمرين والممولين.

وفي أثناء ذلك، شهد الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية، بما يدعم جهود الدولة في التيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات والاستفادة من الحلول الرقمية في تقديم الخدمات الضريبية.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نعمل على تحسين الخدمات الضريبية حتى يشعر شركاؤنا بالتغير الملموس في مستوى الجودة، وأن فكرتنا قائمة على «التسهيل والتبسيط» من خلال منظومة ضريبية إلكترونية متكاملة تستهدف التيسير وميكنة الإجراءات الضريبية لتعزيز الامتثال الطوعى وجذب ممولين جدد، بالإضافة إلى رفع معدلات الرضا الضريبي للمستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشتطهم الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح "كجوك" أن «الموبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يضمن تقديم خدمات أسرع وأسهل للمواطنين.

وفي سياق متصل، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إننا نسعى لتوسيع قاعدة الممولين بمد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، وأننا مهتمون بكل التفاصيل لضمان إحداث الفارق الحقيقي في مستوى الخدمة.

وفي أثناء ذلك، تمت الإشارة إلى أن "الموبايل أبليكيشن" يخدم كذلك العاملين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية.

فيما قال خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي.تاكس»، إننا جاهزون لتقديم خدمات ضريبية أسهل وأكفأ وأسرع إلكترونيًا، و لدينا فرق عمل مؤهلة لخدمة الممولين بمزيد من المرونة والدعم التقني والفني، مشيرًا إلى أن «المراكز الضريبية المميزة» تُعد نقلة نوعية في مسار التسهيلات الضريبية، وأننا مستمرون فى قياس ردود الأفعال لشركائنا دوريًا لضمان التطوير المستمر في جودة الخدمات.

رئيس الوزراء موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية لتنمية الاقتصادية

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