سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من إلقاء القبض على عاطل ثلاثيني اشتهر وسط جيرانه ب"التوربيني الجديد" لاستغلاله أطفال مجهولي النسب والهوية في أعمال التسول من المارة فضلا عن تخصيص إقامة وسكن داخل منزل مكون من طابقين وسط جيرانه بقرية محلة اللبن بمركز بسيون وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد برصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك يفيد محتواه برصد مواطن استغلال شاب يدعي "ا.ن"38 سنة عاطل لعدد من الأطفال مجهولي النسب والهوية واحتجازهم بإقامة داخل منزل مكون من طابقين بنطاق قرية محلة اللبن بنطاق دائرة المركز.



تحرك أمني عاجل



في المقابل كشف شهود عيان من أبناء القرية عن رصد جهات التحقيق الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك حول خلاف بين شخص ومصور الفيديو علي حجز صغيرتين في نهاية العقد الأول من عمرها جاء نتيجة خلاف استغلالهما في وقائع التسول من المواطنين بمختلف شوارع وميادين بسيون .

سقوط المتهم وأطفال التسول





وكان ضباط مباحث مركز شرطة بسيون تمكنوا من ضبط أطراف الفيديو المتداول وبالفحص تبين استغلال كلا شخصين"المصور والشخص الآخر " استغلال صغيرتين في مجال التسول رغم صغر سنهما .

تحرك سوشيال ميديا



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر مقطع فيديو يحوي قيام مواطن بتصوير جاره حال احتجازه صغيرتين داخل منزل المعزول بوسط شوارع دائرة مركز بسيون .

فريق بحث جنائي

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة بناءا علي توجيهات اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالغربية والعميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية والعقيد احمد الهرميل رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي كفر الزيات وبسيون فتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون برئاسة الرائد أحمد دبيس وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط أطراف الفيديو وبمواجهتهما اعترفا بواقعة استغلال صغيرتين في التسول .

عرض جهات التحقيق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.