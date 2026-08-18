تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

اتهمت السلطات في إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا الحكومة الفيدرالية بتنفيذ غارة جوية بطائرة مسيرة قرب العاصمة الإقليمية ميكيلي، مما أثار مخاوف من أن المواجهة المتصاعدة على حدود الإقليم تقترب من مركزه السياسي.

وقال كلالي حجازي، وهو مسؤول محلي، إن القوات الإثيوبية استهدفت مركزًا لتدريب المزارعين في قرية دانديرا حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم، 18 أغسطس وأكد في بيان نُشر على فيسبوك عدم وقوع إصابات.

على الرغم من أن الهجوم المزعوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، إلا أن موقعه يُشير إلى تصعيد خطير.

وقد استهدفت غارات مماثلة نُسبت إلى الحكومة الإثيوبية هذا العام في الغالب المناطق المتنازع عليها في تيجراي، بينما تقع دانديرا بالقرب من ميكيلي، مقر جبهة تحرير شعب تيجراي والقوات المسلحة في الإقليم.

اتهم مسؤولون من إقليم تيجراي قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في يناير باستهداف شاحنتين قرب إنتيشو وجينديبتا في وسط الإقليم، ما أسفر عن مقتل سائق وإصابة آخر.

وأكد عامل إغاثة وقوع الهجمات، بينما امتنع الجيش الإثيوبي عن التعليق، وفقًا لرويترز.

وأفاد سكان محليون بوقوع هجمات أخرى بطائرات مسيرة في يونيو قرب شيرارو شمال غرب تيجراي.

وذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية أن الهجمات استهدفت مركبات تقل قوات تيجراي باتجاه الحدود الإريترية أو السودانية وتفاوتت تقديرات الخسائر بشكل كبير، ولا تزال غير مؤكدة.

وقد تصاعدت وتيرة الهجمات هذا الشهر وأعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي أن قواتها اشتبكت مع القوات الإثيوبية قرب الحدود السودانية في الأول من أغسطس. وفي العاشر من أغسطس اتهمت الجبهة أديس أبابا باستهداف مواقع تيجراي في ميروا، قرب حدود أمهرة.

يهدد هذا الصدام اتفاقية السلام الموقعة في بريتوريا في نوفمبر 2022، والتي أنهت حربًا أهلية استمرت عامين وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص جراء القتال والجوع وانهيار الرعاية الصحية.

ولا تزال بنود رئيسية من تلك الاتفاقية غير مُنفذة لم تُسلّم قوات تيجراي أسلحتها بالكامل، ولا تزال قوات أمهرة تسيطر على جزء كبير من غرب تيجراي المتنازع عليه، ولم يعد مئات الآلاف من النازحين إلى ديارهم بعد.

كما انهارت العلاقات السياسية ففي مايو ، أعادت جبهة تحرير شعب تيجراي مجلسها الإقليمي الذي كان قائمًا قبل الحرب، وعيّنت زعيم الحزب ديبريتسيون جبريمايكل رئيسًا إقليميًا، رافضةً الإدارة المؤقتة التي شُكّلت بموجب اتفاقية السلام، وفقًا لما ذكرته رويترز.