التيك توكر أوتاكا يطعن بالنقض على حكم حبسه سنتين.. ويطالب بوقف التنفيذ والبراءة

تقدم دفاع التيك توكر "أوتاكا"، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بمذكرة أسباب للطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضي بحبسه سنتين مع الشغل، مطالبًا بوقف تنفيذ الحكم.



وأكد الدفاع في مذكرة الطعن أن الحكم شابه، بحسب ما ورد بالمذكرة، بطلان جوهري وعوار شديد مسَّ قواعد تتصل بالنظام العام، إلى جانب إخلال بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث إنها قامت ببث صور وفيديوهات مخلة بالآداب العامة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.

كانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.