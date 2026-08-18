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مدبولي يتابع المشروعات التنموية وتقنين الأراضي بالساحل الشمالي الغربي ومطروح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتابع المشروعات التنموية وتقنين الأراضي بالساحل الشمالي الغربي ومطروح

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح؛ بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

تنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، لافتاً إلى أن هذه المنطقة تمثل إحدى الركائز الرئيسية في الرؤية التنموية الشاملة للدولة؛ نظراً لما تمتلكه من مقومات جغرافية واقتصادية وسياحية واعدة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح؛ مشيرةً إلى أن الوزارة تعكف على تسريع وتيرة العمل بكافة المواقع لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، ومؤكدةً أن هذه المشروعات ترتكز بالأساس على تحديث البنية التحتية والمرافق الحيوية وتطوير مدن الجيل الرابع بالمنطقة، بما يسهم في إحداث نقلة عمرانية وحضارية شاملة، وتلبية تطلعات المواطنين والمستثمرين، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بدفع عجلة التنمية المستدامة في هذا المحور الاستراتيجي الواعد.

ومن جانبه، استعرض اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لدعم المشروعات الخدمية والتنموية الجارية؛ مشيراً إلى أن محافظة مطروح تشهد طفرةً غير مسبوقة واهتماماً استثمارياً متزايداً في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز ومقومات طبيعية متنوعة.

وأكد محافظ مطروح أن الأجهزة المحلية تعكف حالياً على تيسير كافة الإجراءات أمام المستثمرين، بالتوازي مع رفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية وتحسين الخدمات البيئية والمرافق الحيوية في مختلف مراكز ومدن المحافظة؛ بما يضمن تعظيم الاستفادة من الزخم التنموي الذي يشهده الساحل الشمالي، وتحقيق الاستقرار للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، وموقف تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية المرتبطة بأراضي التقنين، فضلاً عن استعراض الملفات والجهود المشتركة مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

محافظة مطروح تحديث البنية التحتية نقلة عمرانية وحضارية شاملة تطلعات المواطنين والمستثمرين المرافق

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