لدغة ثعبان تفقده الوعي وتوقف قلبه..إنقاذ حياة مريض في مستشفى طامية المركزي

نجح الفريق الطبي والتمريضي بمستشفى طامية المركزي في إنقاذ حياة المريض عبد الله عبد الله بعد تعرضه للدغة ثعبان ووصوله إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية وكان المريض قد حضر إلى المستشفى يوم الخميس وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس وعلى الفور تعامل فريق قسم الطوارئ مع الحالة وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي له قبل نقله إلى قسم العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته على مدار الساعة.



تحسن تدريجي حتى مغادرة المستشفى

وبفضل الله ثم جهود الأطباء وأطقم التمريض شهدت حالة المريض تحسنا تدريجيا حتى تماثل للشفاء وغادر مستشفى طامية المركزي اليوم وأكدت إدارة المستشفى أن الأطقم الطبية تعاملت خلال أربعة أيام مع 61 حالة لدغات ثعابين في إطار جهود متواصلة للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.

إشادة بجهود الأطقم الطبية والتمريض

وتقدمت إدارة المستشفى بالشكر والتقدير لجميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بقسمي الطوارئ والعناية المركزة تقديرا لما بذلوه من جهود في التعامل مع الحالة وإنقاذ حياة المريض.