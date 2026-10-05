اعتد.اء بلا رحمة.. شباب يضربون رجلا من ذوي الإعاقة في سنهور بالفيوم

شهد مركز سنهور بمحافظة الفيوم واقعة مؤسفة، بعدما أقدم مجموعة من الشباب على استيقاف رجل من ذوي الإعاقة أثناء سيره بالطريق، والتعدي عليه بالضرب باستخدام الفراع، في مشهد أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي.



كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل الواقعة

ورصدت كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحال التجارية بمركز سنهور لحظة استيقاف الرجل والاعتداء عليه، حيث وثقت المشاهد تفاصيل الواقعة، قبل أن يتم تداول مقطع الفيديو عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بسرعة تحديد هوية المتهمين وضبطهم.



بلاغ للشرطة والبحث عن المتهمين

وعقب انتشار الفيديو، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها للبحث عن الشباب الذين ظهروا في مقطع الفيديو، تمهيدًا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



الواقعة الثانية خلال أيام

وتأتي واقعة سنهور بعد واقعة أخرى شهدها مركز طامية بمحافظة الفيوم، تمثلت في اعتداء مجموعة من الشباب بالضرب على شخص مضطرب نفسيًا، والاستيلاء على أمواله، وهي الواقعة التي أثارت أيضًا حالة من الغضب بين المواطنين.



غضب من استهداف غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم

وأثارت الواقعتان حالة من الاستياء بين أهالي الفيوم، خاصة أن المجني عليهما من الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والحماية، وغير القادرة على الدفاع عن نفسها بالشكل الكافي، وسط مطالب بتطبيق القانون على المتسببين في هذه الوقائع، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والاضطرابات النفسية من أي استغلال أو اعتداء.