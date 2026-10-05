بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق في برج سكني بالفيوم

نشب حريق داخل شقة سكنية بالدور الرابع في أحد الأبراج السكنية بمدينة الفيوم وذلك بسبب ماس كهربائي حيث تصاعدت ألسنة النيران داخل الشقَّة مما أصاب السكان بحالة من القلق والرعب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقَّة سكنية بالدور الرابع في برج سكني بمدينة الفيوم.

انتقال الحماية المدنية

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.

وبمجرد وصول القوات بدأت أعمال مكافحة الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء البرج السكني.



دون وقوع إصابات

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بين المواطنين حيث تمت السيطرة على النيران دون تسجيل أي حالات إصابة نتيجة الواقعة.

وأشارت المعلومات المتاحة إلى أن سبب اندلاع الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي داخل الشقَّة بالدور الرابع مما أدى إلى نشوب النيران بها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من جانب الأجهزة المعنية للوقوف على تفاصيل الحريق وملابساته.

وتواصل الأجهزة المختصة التعامل مع آثار الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة عقب نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران والتأكد من عدم امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو وقوع إصابات بين السكان.