محافظ القاهرة يتفقد المعراج العلوى والسفلى بالبساتين ويوجه بزيادة التشجير ورفع كفاءة الخدمات

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بجولة ميدانية بعدد من مناطق حي البساتين، شملت منطقة المعراج العلوى والسفلى لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية، والوقوف على احتياجات المواطنين بالمنطقة.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة م. أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندس حاتم حسين فايز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير، وعدد من قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية.

محافظ القاهرة

وتابع الدكتور إبراهيم صابر خلال الجولة أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالحدائق والجزر الوسطى، خاصة بمدخل حسب الله الكفراوى ، موجهًا بزيادة أعمال الزراعة والتشجير والعناية بالمناطق الخضراء بما يتناسب مع طبيعة المنطقة، ويسهم فى تحسين المظهر الحضارى والجمالى للشوارع والميادين.

وأكد محافظ القاهرة أهمية المشاركة المجتمعية فى دعم جهود الدولة فى مجالات التطوير والتشجير، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وسكان المنطقة فى زراعة الأشجار وتجميل الشوارع والميادين، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بما يسهم فى الحفاظ على أعمال التطوير والتشجير واستدامتها.

وخلال الجولة، قرر محافظ القاهرة اتخاذ اجراءات إطلاق اسم الشهيد العميد أحمد سمير على أحد شوارع المجاورة التاسعة بالمعراج السفلى من شارع الاسراء ، تخليدًا لذكراه وتكريمًا لتضحياته فى سبيل الوطن، خاصة أن أسرته تقيم فى هذا الشارع، مؤكدًا حرص محافظة القاهرة على تخليد أسماء شهداء الوطن وتكريم تضحياتهم، وتذكير الأجيال بما قدموه من أجل حماية الوطن.

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من الشوارع والمداخل والمناطق المحيطة بمنطقة المعراج، لمتابعة أعمال رفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، موجهًا باتخاذ الإجراءات التى تضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حق المواطنين فى استخدام الأرصفة والطرق.

وتابع الدكتور إبراهيم صابر أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين، وأعمال الرصف ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات، موجهًا بتنفيذ الأعمال وفق أعلى مستوى، مع الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال التطوير من خلال الصيانة الدورية والمستمرة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال الإنارة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع، حيث وجه المحافظ بسرعة التعامل مع أي أعطال ورفع كفاءة منظومة الإنارة، بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية ليلًا، ورفع درجة الأمان للمواطنين، وتحسين المظهر العام للمنطقة.