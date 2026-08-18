ترامب يفجر مفاجأة: لا محادثات مع إيران ومضيق هرمز مفتوح والحصار مستمر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، أنه لا توجد محادثات حالية أو مخطط لها، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مضيق هرمز مفتوح.

وأوضح الرئيس الأمريكي عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" أنه "لا توجد محادثات مع إيران جارية، ولا توجد أي محادثات مُخطط لها. الحصار البحري لا يزال ساريًا بالكامل. مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي. جميع الألغام البحرية قد أُزيلت أو تم تحييدها".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن سحب حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج واشنطن" من اليابان إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" سيؤدي إلى ترك ثغرة أمنية مع غياب الولايات المتحدة عن غرب المحيط الهادئ، في الوقت الذي يستعرض فيه خصومها في المنطقة قوتهم العسكرية.

وأشار الموقع إلى أن حالات غياب حاملات الطائرات المؤقتة لا تُعد أمرا غير مألوف، لكن غياب سفينة هجومية في المحيط الهادئ يُسلط الضوء على كيفية تأثير الشرق الأوسط مجددا على السياسة العسكرية الأمريكية. كما أثار هذا الأمر تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على وجود عسكري قوي في المنطقتين في آن واحد.