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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرب إيران تشعل واشنطن.. انهيار شعبية ترامب إلى أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أظهر ‌استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" يوم الاثنين، تراجع نسبة التأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أدنى مستوى لها منذ توليه الرئاسة، إذ عبرت أغلبية ​ساحقة من الأمريكيين عن قلقها من أن تستمر الحرب مع إيران لفترة طويلة.

وقال 33 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر أربعة أيام إنهم يوافقون على أداء ترامب في حين عبر 64 في المائة عن عدم موافقتهم.

وانخفضت نسبة التأييد لترامب من 35 في المائة في استطلاع أُجري في وقت سابق ‌من هذا الشهر ‌إلى أدنى مستوى لها ​خلال ‌ولايته ⁠الحالية، معادلة بذلك ​أدنى مستوى ⁠سجله خلال ولايته الأولى في ديسمبر 2017.

حرب إيران حرب إيران تشعل واشنطن انهيار شعبية ترامب ترامب الحرب مع إيران نسبة التأييد لترامب

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