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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتصال سري مع كيم .. تصريح مفاجئ من ترامب قبل المناورات العسكرية على حدود كوريا الشمالية

ترامب وكيم
ترامب وكيم
ناصر السيد

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إلى تواصله مؤخرًا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مُقرًا بذلك بعد يوم من إعلانه عن نيته تقليص المناورات العسكرية مع حليفه الإقليمي الرئيسي، كوريا الجنوبية، بسبب عدم تقديمها أي مساعدة في إيران.

وقال ترامب للصحفيين إن كيم استجاب لطلبات البيت الأبيض "بالحوار"، دون الخوض في تفاصيل هذا الرد، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأعلن ترامب عن تقليص المناورات العسكرية يوم الأحد، قبل ساعات من موعد انطلاقها، مُشيرًا إلى علاقته الإيجابية مع كيم وتقصير كوريا الجنوبية في تقديم المساعدة لإيران.

كما رفض الرئيس ترامب الانتقادات الموجهة إليه بأنه يُفضّل مصالح خصومه، مثل كوريا الشمالية، على مصالح حلفائه على المدى الطويل، مُؤكدًا أن نهجه تجاه كيم يُساهم في جعل العالم أكثر أمانًا.

قال ترامب: "أعمل على جعل الوضع أكثر أمانًا. في الواقع، أعمل على جعله أكثر أمانًا. لطالما عاملني كيم جونج أون باحترام كبير. وقد التقينا في مناسبات عديدة، في الواقع في مناسبتين رئيسيتين. تحدثنا وقضينا وقتًا معًا"، في إشارة إلى لقاءاته مع كيم خلال فترة رئاسته الأولى.

وأضاف: "أنا أفهمه، وهو يفهمني... علاقتي به جيدة جدًا. ما أفعله هو جعل الأمور أكثر أمانًا".

في العام الماضي، ناقش مسؤولون في إدارة ترامب سرًا إمكانية عقد اجتماع بين ترامب وكيم بالتزامن مع زيارة الرئيس إلى آسيا في أكتوبر. 

وكانت شبكة CNN قد أفادت سابقًا بأن محاولة ترامب الأولى للتواصل مع الزعيم الكوري الشمالي في أوائل عام 2025 لم تتلقَّ ردًا لأن الكوريين الشماليين رفضوا استلام الرسالة.

اتصال سري مع كيم اتصال سري تصريح مفاجئ من ترامب المناورات العسكرية حدود كوريا الشمالية كيم جونج أون

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