كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا قبل مناورات واشنطن وسول

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً اليوم "الأربعاء" باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت السلطات الكورية الجنوبية واليابانية.

جاء ذلك قبل أيام من مناورات عسكرية مشتركة كبيرة بين سيول وواشنطن التي نددت بها بيونج يانج منذ فترة طويلة.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن الصاروخ أُطلق من منطقة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية في حوالي الساعة السادسة صباحاً (2100 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء)، وذلك بعد ستة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً آخر من نفس المنطقة.

يأتي هذا الإطلاق قبل التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية، والتي أطلق عليها اسم "درع الحرية أولتشي"، والمقرر إجراؤها في الفترة من 17 إلى 27 أغسطس، بهدف مواجهة القدرات النووية والأسلحة المتطورة لبيونج يانج.

وقال هونج مين، الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني في سيول، إن عملية الإطلاق من المرجح أن تكون جزءًا من الجدول الزمني الحالي لتطوير الأسلحة في كوريا الشمالية، ولكن من الممكن أيضًا اختيار التوقيت لإرسال رسالة قبل المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية.

وقال هونج: "حتى لو كان الأمر يتعلق باختبار سلاح قيد التطوير، فإن اختيار وقت إجرائه يتطلب قراراً سياسياً".

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت أيضاً صاروخاً باليستياً من وونسان في السادس من أغسطس، لكن بيونج. يانج لم تُعلن عن ذلك في وسائل الإعلام الرسمية.

وقال هونج إن التجربة ربما لم تُحقق هدفها المنشود.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من التجارب هذا العام، بما في ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى وصواريخ مدفعية وأسلحة تكتيكية أخرى.

وبحسب التقييمات الكورية الجنوبية، كان إطلاق اليوم الأربعاء هو الاختبار الحادي عشر للصواريخ الباليستية في عام 2026.

وأعلنت السلطات الدفاعية في كوريا الجنوبية واليابان أن الصاروخ قطع مسافة 700 كيلومتر (435 ميلاً) تقريباً. ولم تُصنّف هيئة الأركان المشتركة السلاح الذي تم رصده يوم الأربعاء كصاروخ باليستي قصير المدى، مشيرةً إلى أن السلطات تُجري تحليلاً دقيقاً لمواصفاته.

وقال المحللون إن هذا يترك الباب مفتوحاً أمام التساؤل عن نوع الصاروخ. وتُصنف الصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر عموماً على أنها قصيرة المدى.

وقال هونج إن المدى والمسار وموقع الإطلاق تشير إلى أنه ربما كان نوعًا من الصواريخ فرط الصوتية، على الرغم من أن إطلاق صاروخ من غواصة يعد ممكنًا أيضًا.

لم يصدر أي بيان فوري من بيونج يانج بشأن عملية الإطلاق.