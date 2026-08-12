باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها في هجوم على سفينة بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية مقتل ثلاثة مواطنين باكستانيين في هجوم على سفينة في البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل أربعة من أفراد طاقم سفينة الشحن الصغيرة “تهامة” إثر هجوم نفذته جماعة الحوثي في مضيق باب المندب.

في حين أفاد خفر السواحل اليمني بمقتل اثنين من عناصر الإنقاذ التابعين لقوات المقاومة الوطنية المناهضة للحوثيين، خلال تعرض فرق الإنقاذ لهجوم ثانٍ عقب وصولها إلى موقع الحادث.

ولفتت المعلومات إلى إصابة عشرة أشخاص، بينهم سبعة من أفراد الطاقم وعنصران من خفر السواحل وآخر من قوات المقاومة الوطنية.

وقالت الوزارة إن القتلى الأربعة من طاقم السفينة هم ثلاثة باكستانيين وإندونيسي، مضيفة أن الهجوم أدى إلى فقدان الطاقم السيطرة على السفينة.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن تعرض سفينة في المضيق لإصابة بمقذوف مجهول.

وفي وقت لاحق، أعلن الحوثيون استهداف ما وصفوه بـ”سفينة نقل معدات عسكرية سعودية” في باب المندب، من دون الكشف عن اسمها، بينما لم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي.

وذكرت مجموعة “أمبري” للأمن البحري أن الحادث وقع بينما كانت السفينة راسية شمال شرقي جزيرة بريم، مشيرة إلى أن “تهامة” ليست مملوكة للسعودية أو مشغلة من جانبها، وأنها غادرت ميناء المخا الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية السبت الفائت.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن ملكية السفينة وإدارتها تعودان إلى شركات مصرية، فيما أعلنت الجماعة في 20 يوليو فرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر، وهو ما تنفي الرياض تطبيقه تجاه اليمن.