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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن عن خطط لنقل البضائع بالسكك الحديدية من بيلاروسيا إلى باكستان

روسيا تعلن عن خطط لنقل البضائع بالسكك الحديدية من بيلاروسيا إلى باكستان
روسيا تعلن عن خطط لنقل البضائع بالسكك الحديدية من بيلاروسيا إلى باكستان
أ ش أ

أعلنت وزارة النقل الروسية، أن السكك الحديدية في روسيا وبيلاروسيا وباكستان، تعمل على إطلاق خدمة نقل البضائع على طول ممر النقل الدولي "شمال- جنوب".

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ردًا على سؤال حول خطط إطلاق خدمة نقل البضائع بالسكك الحديدية بين باكستان وروسيا وبيلاروسيا-: "يعدّ إنشاء خدمة نقل البضائع بالسكك الحديدية مع باكستان، أحد مجالات التطوير لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. يوفر الممر وصولًا بريًا مباشرًا إلى أسواق جنوب آسيا. ويجري العمل حاليًا من خلال إدارات السكك الحديدية في هذه الدول".

وأشارت الوزارة إلى أن "موعد بدء الخدمة المنتظمة سيعتمد على جاهزية البنية التحتية على طول المسار بأكمله وقاعدة الشحن القائمة".

وأضافت: "يجري العمل على تطوير كلا الخيارين، النقل بين روسيا وباكستان، بالإضافة إلى نموذج أكثر شمولًا للممر، يتضمن شحنات تجريبية من بيلاروسيا إلى باكستان عبر روسيا".

ويمتد ممر النقل الدولي بين "شمال- جنوب" على مسافة 7200 كيلومتر، وهو طريق متعدد الوسائط يربط بين سان بطرسبورغ وميناء مومباي (الهند)، ويتضمن الممر 3 مسارات، مسار عبر بحر قزوين (عبر السكك الحديدية والمواني)، والمساران الغربي والشرقي (برًا).

ووقّعت روسيا وإيران، في مايو 2023، وثائق لاستكمال آخر مقطع ضروري من خط السكك الحديدية للمسار الغربي للممر، وهو خط "رشت - آستارا" في إيران. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.6 مليار يورو، منها 1.3 مليار يورو قرضًا روسيًا، فيما توفر إيران المبلغ المتبقي.

وزارة النقل الروسية السكك الحديدية في روسي إطلاق خدمة نقل البضائع ممر النقل الدولي شمال جنوب

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