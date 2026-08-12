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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : الولايات المتحدة تتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل

ترامب : الولايات المتحدة تتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل
ترامب : الولايات المتحدة تتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل، مؤكدا أنه ""لا يثق بإيران".

وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بأن الوضع الحالي مع طهران "يسير على ما يرام، بل على ما يرام تماما"، مضيفا: "نحن نسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز. لا أحد غيرنا يسيطر عليه. قواتنا البحرية مذهلة، والأمور تسير على خير ما يرام لبلادنا".

وأكد أن "الجهة الوحيدة التي تسيطر على مضيق هرمز الآن هي البحرية الأمريكية. لدينا حصار لا يُخترق".

وتابع ترامب: "أنا لا أثق بإيران. أنا آخر من يثق بها؛ لقد كذبوا علي مرارا. نحن نسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز الآن، وهم لا يسيطرون عليه".

وخلال اليومين الماضيين، صعدت كل من إيران والولايات المتحدة من حدة الخطاب .

وقال محسن رضائي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس الثلاثاء، إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط إيران لإنهاء الحرب، وهي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحروب في أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان وغزة.

وجاء ذلك في أعقاب مطلب جديد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس الأول الاثنين، بأن تدفع إيران تعويضات عن قتلى سقطوا خلال حروب وهجمات واحتجاجات على مدار 50 عاما.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة مضيق هرمز

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