وقفة في نيويورك إحياءً لذكرى استشهاد الصحفيين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية في غزة

نظم ناشطون ومناصرون للقضية الفلسطينية وقفة أمام مقر صحيفة "نيويورك تايمز" في مدينة نيويورك، ضمن فعاليات لإحياء ذكرى الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ولتسليط الضوء على المخاطر غير المسبوقة التي واجهها الصحفيون والعاملون في المؤسسات الإعلامية أثناء تغطيتهم للحرب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بمحاسبة إسرائيل على استهداف الصحفيين، مؤكدين أن التحرك أمام مقر واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الأميركية يحمل رسالة إلى وسائل الإعلام بضرورة التعامل مع قتل الصحفيين الفلسطينيين باعتباره قضية تتعلق بحرية الصحافة وحماية العاملين في المجال الإعلامي.

وتأتي المظاهرة في إطار أسبوع من الفعاليات والتحركات لإحياء ذكرى الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الحرب على غزة، والتي شهدت استشهاد أعداد غير مسبوقة من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام منذ أكتوبر 2023.

ويسعى المنظمون من خلال هذه الفعاليات إلى إبقاء قضية الصحفيين الفلسطينيين حاضرة أمام الرأي العام الأميركي، والمطالبة بالعدالة والمحاسبة وحماية الصحفيين في مناطق الحروب.