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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل كسوف الشمس: مصر خارج نطاق رؤيته

كسوف الشمس
كسوف الشمس
البهى عمرو

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل كسوف الشمس كليا، قائلا إن حجم القمر والأرض مقارنة بحجم الشمس صغير جدًا، فالشمس أكبر من الأرض والقمر بكثير، لذلك فإن قدرة القمر على تغطية قرص الشمس بالكامل تُعد حالة نادرة الحدوث، ففي إسبانيا، مثلًا، لم يحدث هذا الكسوف الكلي للشمس منذ عام 1905.

وأضاف "شاكر" خلال مداخلة مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ولمياء حمدين، أن الأرض تدور حول الشمس، والقمر يدور حول الأرض، وهناك زوايا ميل محددة بين مدارات هذه الأجرام، وموقع الأرض والقمر والشمس، إلى جانب دورانهم وزوايا الميل الخاصة بهم، يجعل هذه الظاهرة لا تحدث إلا على فترات متباعدة.

وأوضح أن القمر يدور حول الأرض بزاوية معينة، والأرض تدور حول الشمس بزاوية معينة، وحتى تلتقي هذه الزوايا بالشكل المناسب، بحيث يتمكن جرم صغير بحجم القمر من تغطية الشمس، فإن ذلك يمثل حالة نادرة الحدوث.

وواصل: "الكسوف يوضح لنا مدى دقة معرفتنا بحركة الأرض والقمر والشمس، فعندما أقول إن العام المقبل سيحدث كسوف مماثل في مصر يوم 2 أغسطس، عند الظهر، ولمدة ست دقائق و22 ثانية، فهذا يعني أننا قادرون على حساب حركة الأرض والقمر والشمس بدقة عالية جدًا".

وعن سبب عدم رؤية هذا الكسوف من الأراضي المصرية، أكد أن الكسوف الكلي يعني أن القمر يغطي قرص الشمس بالكامل، وفي حالة الكسوف الكلي، يمكن أن تصل نسبة التغطية إلى أكثر من 100% بالنسبة إلى القرص المرئي من موقع الرصد، فتكون في وضح النهار، والشمس موجودة، ثم نجد أن السماء قد أظلمت فجأة، وتظهر بعض الأضواء في الأفق، ولذلك يكون المشهد خلابًا ويجذب أعدادًا كبيرة من الناس، بل إن هناك أشخاصًا يسافرون بين القارات لمشاهدة هذا المنظر الجميل، أما الكسوف الجزئي، فيعني أن القمر يحجب جزءًا من قرص الشمس، بينما يظل الجزء الآخر ظاهرًا".

البحوث الفلكية كسوف الشمس الفلك

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