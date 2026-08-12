الوادي الجديد.. دعم المشروعات التعليمية والصحية وتعزيز التعاون مع التعليم العالي

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم عدد من المشروعات والملفات ذات الأولوية بالمحافظة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكة مع مختلف محافظات الجمهورية، وتوجيه الإمكانات العلمية والأكاديمية والخبرات المتخصصة بالجامعات؛ لدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الجامعات تمتلك كوادر وتخصصات وإمكانات يمكن أن تمثل شريكًا فاعلًا في تنفيذ خطط التنمية، ودعم المشروعات التي تخدم المواطنين.

من جانبها، أعربت حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، عن تقديرها لحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم جهود المحافظة، مؤكدة أهمية الاستفادة من الإمكانات والخبرات التي تمتلكها الجامعات المصرية في دعم المشروعات التنموية والخدمية.

كما تناولت المحافظ عددًا من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها إنشاء مستشفى جامعي بالمحافظة، إلى جانب إدخال المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم الحاسب بالوادي الجديد ضمن منظومة الخدمة التعليمية.

واتفق الجانبان على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لبدء الدراسة بالمعهد في أسرع وقت، في ضوء ما تم إنجازه من أعمال الإنشاء والتجهيز، حيث وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي على سرعة توفير الدعم المالي اللازم لإنشاء المستشفى الجامعي بالتنسيق مع المحافظة، بما يمهد للبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة للمشروع.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من بروتوكولات التعاون الجاري إعدادها بالتنسيق بين محافظة الوادي الجديد وبعض الجامعات المصرية، في عدد من المجالات التي تستهدف دعم جهود التنمية بالمحافظة والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية، حيث وجه الوزير بتقديم كافة أوجه المساندة اللازمة، وتيسير سبل التعاون بما يلبي احتياجات المحافظة، ويدعم تنفيذ المشروعات والملفات ذات الأولوية.